Dove comprare il vino sfuso a Parma

Turás - Cantina Liquida Store 1: via Minghetti 1 Parma | Store 2: via Montanara 27c, Parma

Negozi di vini e birre, sfusi o in bottiglia, biologici e naturali, da piccole cantine di vignaioli indipendenti a Parma in quartiere Crocetta e in quartiere Montanara. A Parma in via Minghetti, 1 e in via Montanara 27/c.

Negozio Di Vini Vino Sfuso, via K. Mansfield, 5/B Parma

Vasta scelta di vini rossi, bianchi e birre con altrettanta scelta di modalità di asporto. Personale cordiale, disponibile e preparato. Prezzi decisamente buoni.

Kasla wine distribuzioni, via Laurano, 91 Salsomaggiore Terme

La kasla wine è un azienda di distribuzione nata con lo scopo di selezionare vini di alta qualità principalmente per il settore HORECA. I vini scelti vengono conservati in cantine climatizzate e distribuiti anche in piccole quantità per articolo.