Violenza di genere e molestie: parte dal 25 novembre la formazione per il personale dell’Università di Parma

- In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l’Università di Parma, anche in attuazione della Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, punta i riflettori contro la violenza di genere e le molestie e lo fa avviando, proprio a partire da giovedì 25 novembre 2021, data della ricorrenza che rappresenta un appuntamento dall’alto valore non solo simbolico, un percorso formativo ad hoc rivolto al personale di Ateneo.

Con l’obiettivo di approfondire temi delicatissimi, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), ha così predisposto due video realizzati con il coinvolgimento della Consigliera di fiducia dell’Università di Parma Arianna Enrichens. Dagli stereotipi alle rappresentazioni spesso distorte dei femminicidi; dal riconoscimento della violenza, che può essere fisica, psicologica e verbale, passando per lo stalking e le molestie sessuali, ai suggerimenti per le possibili vittime con l’indicazione del tipo di tutele interne ed esterne all’Università: attraverso i due video l’Università di Parma tenta di dare risposte precise e puntuali partendo da un interrogativo di fondo, ovvero perché “il tema di oggi è la violenza maschile contro le donne”.

Il percorso di formazione ha valenza formativa di 1 ora e si articola in due moduli e una prova finale.

Il Corso verrà erogato, in prima edizione, al Personale Tecnico Amministrativo dal 25 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Per garantire pari opportunità all’accesso e favorire la massima partecipazione consentendo, altresì, la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, l’evento formativo sarà replicato, in una seconda edizione, aperta anche al Personale Docente, dal 10 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.