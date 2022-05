Violenza in Rete: Polizia Locale e Università di Parma al Liceo Artistico Toschi

Uso consapevole del web e dei social media al centro di un incontro, questa mattina, al Liceo Artistico Toschi. L’iniziativa ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Polizia Locale Parma e del professor Fausto Pagnotta del Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale – CIRS dell’Università di Parma. Si è trattato di un momento di confronto ed approfondimento sui rischi che i giovani possono incontrare nella rete e sui social media, con particolare riguardo al tema del cyberbullismo. I relatori hanno promosso la cultura di una cittadinanza digitale, esercitata in modo consapevole nel rispetto di se stessi e degli altri.

All’incontro hanno preso parte gli studenti di 11 classi prime e seconde del liceo. Il preside, Roberto Pettenati, ha portato i saluti della scuola in apertura dell’incontro. Il momento è stato coordinato dagli insegnanti Massimo Bassi e Stefano Lombardi, responsabili dell’Area Salute e Benessere della scuola. Il cyberbullismo è problematica assai diffuso tra i più giovani e per il quale sono stati forniti utili consigli per affrontarla in modo efficace soprattutto da parte dei diretti interessati, gli studenti.

Il fenomeno del cyberbullismo è spesso legato a forme di disagio sociale e trova espressione non solo nella realtà offline ma in quella online, sulle piattaforme social. Non sono mancati riferimenti concreti da parte dei relatori che si sono posti in un atteggiamento di ascolto nei confronti dei giovani, con l’obiettivo farli riflettere, focalizzandosi sulle loro esigenze. Il cyberbullismo è fonte di paure e mette in risalto diverse fragilità che sono state esaminate ed approfondite. Gli studenti hanno fatto domande e si sono confronti con i relatori. L’incontro ha messo in evidenza quello che sta cambiando a livello di relazioni nel mondo virtuale, mettendoli in guardia sui rischi che corrono.