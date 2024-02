Visita del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna all’Ospedale dei bambini di Parma “Pietro Barilla”

Il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna ha in programma un grande evento a Parma, domenica 11 febbraio al Teatro Regio, una tappa dello “Zecchino d’Oro – Lo Show”. Per l'occasione l’Antoniano ha portato un saluto all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” perché la missione dell’Antoniano e del Piccolo Coro “Mariele Ventre” è quella di essere vicino a tutti i bambini, in particolare a quelli con più difficoltà e fragilità, attraverso la propria musica e i messaggi delle canzoni che hanno fatto la storia dello Zecchino d’Oro. Il Piccolo Coro è ambasciatore UNICEF dal 2002 e portavoce del riconoscimento UNESCO dello Zecchino d’Oro tra i Patrimoni per una Cultura di Pace dal 2008. Al Piccolo Coro è conferito, inoltre, il ruolo di Portavoce di “Operazione Pane”, la campagna di solidarietà di Antoniano che sostiene le mense francescane in Italia e nel mondo.

La delegazione sarà composta dalla direttrice del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano, Sabrina Simoni; da due bambini del Piccolo Coro, in rappresentanza del Coro tutto con due ragazzi influencer dello Zecchino d’Oro, Mimi e Nartico, con una chitarra per intonare per e con i piccoli pazienti qualche grande successo del Piccolo Coro; e dalla mascotte dell’Anisello Nunù.

Ad accompagnarli nella visita il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e commissario straordinario Ausl Massimo Fabi, il direttore del Dipartimento Materno-Infantile Emilio Casolari, i medici e agli operatori sanitari dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”.