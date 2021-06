Visita istituzionale all’Università di Parma della Palestine Technical University Kadoorie

Dopo oltre un anno di attività di internazionalizzazione condotte a distanza, si torna lentamente verso una normalità, anche in ambito istituzionale.

Nei giorni scorsi il Pro Rettore Vicario dell’Università di Parma Paolo Martelli ha ricevuto la visita di Derar Eleyan, Assistente del Rettore della Palestine Technical University Kadoorie.

Derar Eleyan era accompagnato da Nadia Monacelli, Direttrice del Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale (CUCI) dell’Ateneo di Parma e da Stefano Caselli, docente del Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

Una storia travagliata, quella dell’Ateneo palestinese, che ha portato al suo accreditamento ufficiale come prima università statale solo nel 2007.

I rapporti dell’Università di Parma con la Palestine Technical University Kadoorie hanno avuto inizio nel 2016 nell’ambito del progetto Erasmus+ ROMOR “Research Output Management through Open Access Institutional Repositories in Palestinian Higher Education Institutions”, che ha visto la partecipazione di quattro atenei palestinesi e quattro europei. Per l’Ateneo di Parma, il coinvolgimento diretto del Dipartimento di Ingegneria e Architettura con Anna Maria Tammaro e Stefano Caselli si è concretizzato nella presenza di diversi studenti e docenti palestinesi per periodi di studio e formazione professionale nell’ambito dell’Ingegneria Informatica e dell’Archivistica Digitale. Il progressivo coinvolgimento del Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale ha poi favorito la crescita dei rapporti di collaborazione con la Palestine Technical University Kadoorie, contribuendo significativamente all’obiettivo di questa visita istituzionale, finalizzata ad esplorare concrete opportunità di attivazione di percorsi di doppia titolazione negli ambiti food, economia, e ingegneria