VisLab continua la sua crescita in sinergia con l'Università di Parma

Il gruppo di ricerca VisLab, centro di eccellenza per la progettazione e realizzazione di sistemi di guida autonoma per veicoli, in costante crescita dopo l’acquisizione da parte di Ambarella nel 2015, raddoppierà lo spazio a propria disposizione nel Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma. Sarà infatti depositato a breve il progetto esecutivo che prevede ulteriori 1000mq di superficie disposti su tre livelli per la realizzazione di spazi ufficio, nuovi laboratori e un’ampia zona garage.

«Il numero dei nostri ricercatori è in continua crescita, così come la flotta dei nostri veicoli autonomi – dichiara con soddisfazione Alberto Broggi, General Manager di VisLab – e il nuovo spazio ospitato all’interno del Campus Universitario estenderà la possibilità di lavorare in stretta sinergia con l’Università stessa, che più di 10 anni fa diede origine allo spin-off VisLab».

«Quello di VisLab – commenta il Rettore Paolo Andrei – è un caso di successo davvero da manuale: una realtà che nasce in contesto universitario e poi spicca il volo in autonomia ma mantenendo rapporti strettissimi con l’Ateneo, in una sinergia assolutamente virtuosa. Il fatto che VisLab abbia scelto di stare all’interno del Campus è davvero molto importante in quest’ottica, basti pensare alle ricadute che questa presenza ha in chiave occupazionale e anche formativa, per ricercatori e ricercatrici, studentesse e studenti».

Il nuovo edificio sarà connesso alla sede attuale per formare un unico corpo che ospiterà gli oltre 70 ricercatori VisLab e ospiti internazionali Ambarella, insieme a studentesse, studenti e dottorande/i che scelgono di trascorrere periodi di ricerca all’interno dell’azienda, approfondendo tematiche emergenti quali l’Intelligenza Artificiale, la Computer Vision e il Deep Learning.

Segno di rinnovato impegno e collaborazione tra l’Ateneo di Parma e la sede italiana di Ambarella, anche il secondo padiglione del Polo dell’Innovazione sarà realizzato in legno, rispettando i criteri architettonici e di piena sostenibilità già sperimentati con la prima costruzione.

Era il febbraio 2018 quando veniva inaugurata la sede che avrebbe ospitato i 40 dipendenti VisLab, e oggi che il gruppo è diventato più numeroso e con ancor più importanti prospettive di crescita si è dato seguito a quello che quasi cinque anni fa era solo un buon proposito: ampliare gli spazi e continuare a investire all’interno del Campus.

VisLab

VisLab, azienda high-tech con sede a Parma, si occupa di ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) e guida autonoma, dai fondamenti della percezione ambientale fino al prodotto e all'implementazione su hardware dedicato. Fondato alla fine degli anni '90 come laboratorio di ricerca dell'Università di Parma, VisLab si è rapidamente affermato come pioniere dell'autonomia dei veicoli prima di diventare uno spin-off universitario nel 2009. Da allora, VisLab ha continuato la sua ricerca pionieristica sotto la guida del fondatore Alberto Broggi, stabilendo diverse pietre miliari della guida autonoma riconosciute a livello internazionale.

Nel 2015 VisLab è stato acquisito da Ambarella, società di semiconduttori quotata al NASDAQ e con sede centrale in Silicon Valley (Santa Clara California) e sedi distaccate in diversi paesi del mondo. Specializzata nello sviluppo di processori hardware avanzati per la visione artificiale, Ambarella si affida a VisLab per la ricerca e lo sviluppo in diversi mercati, con particolare enfasi su quello automobilistico.

Sito ufficiale del VisLab: www.vislab.it

Sito ufficiale Ambarella: www.ambarella.com