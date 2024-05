Davide e Anna vivono da 9 mesi in auto: la storia a Mattino Cinque

Dormono da nove mesi in auto Anna Petronelli e Davide Libralon, la coppia che da agosto del 2023 non ha una casa e passa tutte le giornate e le nottate all'interno di una piccola monovolume parcheggiata nei pressi del Palazzetto dello Sport a Parma. Dopo il racconto a Parmatoday nel gennaio 2024 la storia è stata ripresa da altre testate. Nella mattinata di giovedì 9 maggio la vicenda è stata raccontata anche da Mattino Cinque, la trasmissione di Mediaset. Anna e Davide hanno raccontato la loro storia all'inviata Benedetta Armellin, che ha raccolto le loro voci in diretta nel punto in cui vivono. Sempre in auto, sempre in una situazione di estrema precarietà esistenziale.

In auto da nove mesi: "Dal Comune solo il dormitorio"

"Abbiamo fatto un incontro con gli assistenti sociali - ci racconta Anna - e l'unica cosa che il Comune di Parma ci propone è il dormitorio. Dovremmo separarci, io andrei in quello femminile e Davide in quello maschile. Il nostro cane Macchia, poi, non potrebbe entrare. Non ci hanno proposto altre soluzioni di emergenza ma noi aspettiamo fiduciosi":

La solidarietà dei parmigiani si è fatta sentire concretamente: il gestore di un residence gli ha offerto anche un alloggio per tutto il mese di gennaio. "Lo ringraziamo tantissimo: ora andiamo in quella struttura a farci la doccia. Ci ha dato la possibilità di stare meglio. Ora non possiamo lasciare le nostre cose incustodite perchè le rubano. E' già successo che qualcuno abbia preso il nostro cibo".