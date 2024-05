Voce e Arcobaleno Plaza sfilano al PRide 2024

Arcobaleno Plaza, gli Employee Resource Group (ERG) di Barilla e del Gruppo Chiesi impegnati a promuovere il dialogo su tematiche LGBTQ+, hanno partecipato insieme al PRide 2024. Coerentemente con le attività portate avanti nei rispettivi ambienti di lavoro, i due ERG hanno scelto di sfilare per le vie di Parma con l’obiettivo di sostenere la comunità LGBTQ+ del nostro territorio, promuovendone l’uguaglianza e il diritto all’inclusione.

Sia VOCE, attiva all’interno di Barilla in Italia, Francia, Germania e Stati Uniti, sia Arcobaleno Plaza, operativo dal 2022 nel Gruppo Chiesi, sono due gruppi organizzati su base volontaria formati da collaboratori delle due aziende: attraverso l’organizzazione di eventi e incontri, una proficua attività di networking con altre aziende per condividere testimonianze e pratiche virtuose e la partecipazione a iniziativa promosse da soggetti terzi, VOCE e Arcobaleno Plaza intendono favorire una cultura aziendale ancora più inclusiva e si candidano ad avere un impatto positivo sulla comunità locale, contribuendo in particolare a promuovere la consapevolezza delle tematiche LGBTQ+.

Le esperienze di VOCE e di Arcobaleno Plaza, a cui si affiancano altri Employee Resource Group che trattano temi che spaziano dalla disabilità alle pari opportunità, dalla multiculturalità al dialogo tra le generazioni, dimostrano quanto l’inclusione sia un valore fondamentale per Barilla e per il Gruppo Chiesi, sia sul piano operativo sia ai fini della costruzione di una società più equa e rispettosa.

«Siamo orgogliosi di essere parte di un’azienda attenta all’inclusione della comunità LGBTQ+ e che stimola la diffusione di queste tematiche. Siamo particolarmente felici quest’anno di aver marciato al Pride di Parma insieme a Chiesi e speriamo di aver rappresentato un esempio virtuoso per tutto il territorio», affermano Camilla Malvermi e Gabriele Paini, ERG VOCE, Barilla.

Per Maria Vittoria Violi, coordinatrice di Arcobaleno Plaza, uno dei sei CAN (Chiesi Affiliate Networks) attualmente attivi all’interno del gruppo biofarmaceutico nato a Parma, «Insieme ai colleghi del D&I Committee e ai volontari degli altri ERG aziendali, ci proponiamo di plasmare un ambiente di lavoro realmente inclusivo e promuovere una cultura in cui tutti si sentano valorizzati, rispettati e liberi di esprimersi. Vogliamo rendere la nostra azienda #ThePlaceToBe, dando concretezza al claim ‘Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi è Chiesi’»