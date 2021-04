Ego Airways: i bambini sotto i 12 anni volano gratis

Per i bambini fino ai 12 anni i voli a bordo degli aerei Ego Airways, in partenza da Parma e per qualsiasi destinazione, saranno gratis dal 2 luglio al 30 ottobre. La compagnia aerea, infatti, ha deciso di proporre un'offerta low cost sui voli estivi, anche per quelli in partenza dall'aeroporto Verdi. La promozione è valida su tutti i voli in partenza tra il 2 luglio e il 30 ottobre 2021 per tutte le destinazioni.