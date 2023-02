Dal 26 marzo al via il volo Parma-Palermo, il country manager di Ryanair: "L'obiettivo è arrivare a 90 mila passeggeri"

Da domenica 26 marzo da Parma sarà possibile raggiungere direttamente Palermo in aereo. A partire da quel giorno, infatti, sarà attiva la nuova rotta Ryanair che collegherà Parma e Palermo tre volte a settimana: il lunedì, il giovedì e la domenica.

"L'obiettivo, per l'anno fiscale 2024, è arrivare a 90 mila passeggeri per l'aeroporto di Parma". Mauro Bolla è il Country Manager di Ryanair per l'Italia. ecco i progetti della compagnia per quanto riguarda i voli turistici all'aeroporto Giuseppe Verdi.

L'aeroporto di Parma, nel 2022, ha fatto registrare un incremento, per quanto riguarda il traffico aereo. Quali sono i progetti di Ryanair sullo scalo parmigiano per i prossimi mesi?

"Il 2022 per la nostra compagnia aerea e per lo scalo di Parma è stato un anno importante. Siamo passati dall'avere una solo rotta, nel periodo pre-Covid su Cagliari, alle tre rotte di oggi. Dall'inverno del 2021 è stato attivato il volo per Malta ed ora, dal 26 marzo 2023, il volo diretto per Palermo. Siamo riusciti ad effettuare questi investimenti anche grazie alla sospensione - attivate per sei mesi nel periodo Covid - dell'addizionale comunale, ovvero una tassa di 6 euro e 50 per ogni passeggero".

In dicembre è stato annunciato un nuovo volo di Ryanair che collega Parma e Palermo: quando sarà operativa la nuova tratta ?

"Si, a partire da domenica 26 marzo verrà aggiunta la rotta Parma-Palermo con tre frequenze a settimana, che corrisponde al 60% in più di capacità rispetto alla estate 2022. Per l'anno fiscale 2024 la prospettiva, per l'aeroporto di Parma, è arrivare a 90 mila passeggeri. Da Parma non se n'è mai andata, la nostra presenza è iniziata nel 2006 - 17 anni fa"

Qual è la risposta dei passeggeri che utilizzano lo scalo parmigiano per i vostri voli?

"La risposta di Parma è positiva ma si può fare di più. Pensiamo che sia necessario eliminare l'aeroport tax: abbiamo chiesto un incontro ufficiale con il governo italiano su questo. Per quanto riguarda lo scalo di Parma, considerando anche l'indotto, abbiamo creato 70 posti di lavoro. A livello nazionale l'intenzione è di aggiungere altri 40 aeromobili, creando altri 1.500 posti di lavoro, oltre ai 3 mila già presenti. Il volo Parma-Palermo verrà attivato nel periodo estivo: l'eventuale prolungamento dipenderà molto dalla risposta che avremo dai passeggeri":