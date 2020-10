Voucher Sport, Bosi: “Nelle prossime settimane verrà pubblicato il bando"

Rassicurazioni del Vicesindaco, con delega allo Sport, Marco Bosi, circa la pubblicazione del bando, relativo all'erogazione dei Voucher Sport perl'annualità 2020 – 2021, che avverrà nelle prossime settimane, in continuità con quanto previsto dalle linee di indirizzo regionali.

“Negli ultimi anni il Comune ha provveduto ad erogare direttamente i contributi per garantire il “Diritto allo sport” alle società sportive - spiega il vicesindaco Marco Bosi –, da quest'anno si cambia. Proprio alla luce di quanto previsto dalla Regione, che ha stanziato per Parma 129 mila euro, i voucher verranno forniti direttamente alle famiglie. Il Comune, poi, si è impegnato ad integrare i fondi regionali con ulteriori risorse a favore delle famiglie più svantaggiate. Nelle prossime settimane pubblicheremo il bando”

Si tratta di contributi per i giovani le cui famiglie si trovano in condizioni economiche disagiate e per i quali diventa difficile pagare le iscrizioni alle discipline sportive che intendono frequentare.

L'importo massimo dei voucher, pari a 150 euro, è previsto per il minore di età compresa tra i 6 ed i 16 anni, che si amplia fino a 26 per i portatori di handicap, il cui Isee – Indicatore situazione economica equivalente – familiare è compreso tra gli zero ed i 17 mila euro. L'importo del voucher , poi, varia in base ai componenti del nucleo famigliare ed al numero di figli.

Il voucher potrà essere utilizzato per l’iscrizione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP.

L’informazione dell’uscita del bando verrà comunicata mezzo stampa, tv e social e sarà sul sito del Comune di Parma alla sezione Sport https://www.comune.parma.it/sport/it-IT/home-sport.aspx