Wacky, la piccola roulotte delle idee, sarà per due giorni nel cuore della città in occasione dell'iniziativa “I Like Parma. Un patrimonio da vivere”.

Sabato 2 e domenica 3 marzo in Via Melloni, 1/A(ex IAT), in Wacky avranno luogo laboratori gratuiti per creare racconti visivi con le latte stenopeiche e camera oscura.