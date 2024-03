Wacky in città ospite di “I Like Parma. Un patrimonio da vivere”

Wacky, la piccola roulotte delle idee, sabato 2 e domenica 3 marzo sarà per due giorni nel cuore della città in occasione dell'iniziativa “I Like Parma. Un patrimonio da vivere”. Chi la raggiungerà, in Via Melloni 1/a, potrà fare un piccolo salto nel tempo tra fotografia stenopeica e racconti di autori lontani nel tempo ma vicini nello spazio. I partecipanti potranno sperimentare l’uso delle latte stenopeiche e della camera oscura per creare racconti visivi ed entrare dalla porta di Wacky, nel luogo dei racconti. Wacky, luogomobile di idee, è un progetto ideato dall’Associazione Ottotipi, realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma nell’ambito del Bando “Leggere crea indipendenza”. I laboratori sono gratuiti e senza prenotazioni, aperti a tutti dai 6 anni. I turni partono all’inizio di ogni ora dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18 (ultimo gruppo ore 17.00). Numero massimo per turno 15 persone.