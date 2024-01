Walter Antonini è il nuovo presidente regionale di Anmic Emilia Romagna, l’ente nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità. Antonini, presidente della sezione provinciale di Parma di Anmic dal 2018 (dopo essere stato vicepresidente per quattro anni), è stato eletto, all’unanimità, sabato a Bologna, in occasione del congresso regionale, inaugurato dal presidente nazionale Nazaro Pagano, e composto dai presidenti delle sedi provinciali dell’associazione. Antonini, che succede a Loretta Lega, presidente della sede di Forlì-Cesena, è sin da giovanissimo impegnato nel mondo del volontariato, sempre a favore delle fasce più fragili della comunità. Prima dell’impegno da volontario in Anmic, è stato assessore allo Sport della Provincia di Parma dal 2010 al 2014. “Sono onorato per questa elezione: ringrazio per la fiducia tutti i presidenti provinciali – dichiara Antonini -. Credo sia un attestato di stima soprattutto nei confronti dei risultati raggiunti dalla sede di Parma, che negli ultimi anni vede costantemente crescere il numero degli associati, grazie ad un’assistenza tecnica sempre più vicina ai bisogni e al ruolo di tutela e rappresentanza, in una posizione critica e allo stesso tempo costruttiva nei confronti delle istituzioni, nonché alle attività progettuali, soprattutto inclusive, che portiamo avanti. Contestualmente, sento forte anche la responsabilità, che metterò al servizio di Anmic regionale per le sfide che l’aspettano. Siamo consapevoli di essere i più autorevoli e preparati interlocutori per tutto il mondo che ruota attorno al sistema di accertamento dell’invalidità civile, ma vogliamo implementare l’attività sociale, mettendo a fattor comune le buone prassi che ogni territorio sa esprimere. Per farlo, non si potrà prescindere dalla Regione Emilia-Romagna, con la quale dovremo fortificare i rapporti già in essere”.