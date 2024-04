Week end 'estivo': a Parma punte di 29 gradi

Il prossimi week end avrà un sapore estivo con punte di 28 e 29 gradi nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 aprile per quanto riguarda la città di Parma. Come sottolineato dai meteorologi di 3BMeteo infatti l'Italia è ancora in balia di un piccolo vortice ciclonico, scaturito dall'ingresso sul bacino centrale del Mediterraneo di un impulso di aria fredda di matrice atlantica. Per l'occasione l'anticiclone sub tropicale africano si è fatto temporaneamente da parte aspettando una nuova opportunità. La rimonta anticiclonica sarà rapida e manco a dirlo, di matrice calda quindi dovremo aspettarci un secondo weekend di aprile molto simile al precedente con tempo soleggiato e temperature ampiamente sopra media.