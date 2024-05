Nel week end stop alla pioggia e temperature in risalita

Nel fine settimana, a partire dalla giornata di venerdì 3 maggio e nelle giornate successive di sabato 4 e domenica 5 maggio su Parma il tempo sarà sostanzialmente sereno, con la presenza di alcuni nubi sparse. Secondo le previsioni di 3bMeteo, infatti, le temperature torneranno ad alzarsi con le massime - per il 4 e il 5 maggio - intorno ai 23 gradi e le minime di 12/13 gradi. Anche per la giornata del 3 maggio nessuna perturbazione prevista.

Venerdì 3 maggio, in Emilia-Romagna non si prevede alcun fenomeno meteo significativo ai fini dell'allertamento. Non si registrano criticità idraulica, marina-costiera o idrogeologica. In generale il tempo sarà caratterizzato da nuvolosità irregolare, con possibili piovaschi sui rilievi romagnoli, temperature in aumento e ventilazione in attenuazione. Si rileva tuttavia la possibilità di incrementi dei livelli lungo il tratto vallivo del fiume Secchia, per l'effetto delle piogge cadute nelle ultime ore.