Weekend di valorizzazione del centro storico. Il cuore di Parma senz'auto

I P –DAYS, sperimentati con successo a dicembre 2022, sono confermati fino alla fine dell’anno, a partire dal prossimo fine settimana, sabato 22 e domenica 23 aprile. Il pedone sarà il vero protagonista di una misura che prevede l’esclusione del traffico veicolare al sabato dalle 14.30 alle 23 e la domenica dalle 9 alle 20, in via Mazzini - da strada Garibaldi a piazza Garibaldi -, piazza Garibaldi ed il primo tratto di strada Repubblica, da piazza Garibaldi a via XXII Luglio. Sarà ovviamente consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, emergenza, veicoli trasporto invalidi, ai residenti con passi carrai interni al tratto pedonalizzato. Le nuove misure sono state illustrate questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, dal Sindaco Michele Guerra; da Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Mobilità del Comune di Parma e da Luca Vedrini Torricelli, Delegato al

Il Sindaco, Michele Guerra, ha preannunciato che il prossimo 2 giungo sarà pedonalizzato per sempre anche piazzale Barbieri. “Il tema delle pedonalizzazioni – ha dichiarato – va affrontato in modo sistemico e non riguarda solo piccole porzioni della centro città ma coinvolge anche i Quartieri, riattivando dinamiche a favore della loro vivibilità, dei cittadini, del commercio e delle realtà coinvolte. La sperimentazione dei P-DAYS in dicembre ha funzionato, da qui la volontà dell’Amministrazione di proseguire, in un percorso condiviso con le Associazioni di Categoria dei Commercianti e dei portatori di interesse, confermandoli in modo strutturale. Parma è una delle 100 città in Europa e delle 9 in Italia che intende raggiungere la neutralità climatica nel 2030 e questo provvedimento ha anche importanti risvolti ambientali, oltre che di miglioramento della vivibilità”

L’Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Mobilità, Gianluca Borghi, ha ricordato l’attivazione della navetta gratuita nei weekend dei P-Days. La navetta partirà all’altezza de La Galleria (ex Barilla Ceenter) per raggiungere il centro città e ritorno. “Un’altra importante novità – ha spiegato –, in corso di definizione e per la quale seguirà una comunicazione ad hoc, riguarda gli sconti per la sosta per i parcheggi funzionali al centro”. Ha ricordato che il 22 aprile e solo per quel giorno verrà pedonalizzato anche viale Maria Luigia, nello spirito di collaborazione che contraddistingue

l’Amministrazione ed il mondo della scuola. Il Delegato al Commercio, Luca Vedrini, ha sottolineato come “i P-DAYS puntino soprattutto alla valorizzazione del centro, dopo tre anni segnati dalla pandemia prima e dalla crisi economica poi, per lo scoppio della guerra in Ucraina. C’è il desiderio di vivere la città da parte della gente, da qui la volontà di animare il centro ed i quartieri per farli diventare sempre più attrattivi e promuovere zone che oggi sono in difficoltà con attività di animazione e proposte innovative”. I P-DAYS sono veri e propri Weekend di valorizzazione del centro storico per favorire momenti di socialità e di riappropriazione da parte dei pendoni dello spazio pubblico, sfruttando anche quello che la città offre sotto diversi punti di vista come eventi, mostre, laboratori per bambini, concerti, la festa del vino e lo street food in piazza Ghiaia, le iniziative legate alle celebrazioni della Festa della Liberazione e quelle legate a Parma 360 Festival, fra le altre. Programma completo delle iniziative allegato.

Un modo per godere appieno la città, assaporando gli eventi presenti a Parma, in modo diretto, favorendo la partecipazione con la possibilità di gustare le bellezze e le tante proposte disponibili senza frenesia, in modo lento, all’insegna della piacevolezza e della gradevolezza dello spostarsi a piedi senza traffico. La misura, concordata con le Associazioni di categoria dei commercianti, oltre agli aspetti ludico ricreativi, è connessa alla sostenibilità ambientale: Parma è in prima linea su un tema delicato come quello legato alle sfide connesse al cambiamento climatico, in

sintonia con le politiche introdotte dall’Amministrazione. La città ducale è stata selezionata dalla Commissione Europea tra le 100 città in Europa e le 9 in Italia per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030. E i P-DAYS rappresentano senza dubbio un segnale

che va in questa direzione.

Navetta GRATUITA per i P-DAYS (sabato e domenica).

Chi arriva dalla zona est della città potrà parcheggiare nei pressi de La Galleria (ex Barilla Center) e raggiungere la zona pedonalizzata in autobus. Percorso: La Galleria (ex Barilla Center), Barriera Repubblica, viale San Michele, stradone Martiri della Libertà e strada XXII Luglio. Arrivata in strada Repubblica, la navetta proseguirà fino alla rotonda di via Mantova per tornare quindi a La Galleria (ex Barilla Center). Frequenza: una corsa ogni 15 minuti.

Fermate: lungo il percorso saranno servite a richiesta tutte le fermate presenti. Sarà inoltre istituita una fermata provvisoria in via XXII Luglio, di fronte alla chiesa di San Quintino. Trasporto Pubblico Locale. Linee bus urbane deviate. Deviazione delle linee 3, 4, 5 e 8 - dalle 14.30 alle 23 di sabato e dalle 9 alle 20 di domenica



Linee n. 3 – 4 – 5: in direzione centro città, provenienti da Via D’Azeglio, i bus percorreranno V.le Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego, V.le Mentana, Via Emilia Est. In senso contrario si instraderanno lungo V.le Tanara, V.le Fratti, Viale Bottego, stazione ferroviaria (fermata A), V.le Toschi, V.le Mariotti, per riprendere, poi, il consueto tragitto sul Ponte di Mezzo.

Linea n. 8: diretti verso il centro città, da P.le Risorgimento, i bus si instraderanno lungo V.le Martiri della Libertà, V.le Berenini, V.le Basetti, V.le Toscanini, per tornare al regolare tragitto in V.le Mariotti. Stesso percorso in senso contrario.