Welcome Day: il benvenuto dell’Università di Parma agli studenti stranieri

È stato un Welcome Day particolare quello che l’Università di Parma ha organizzato quest’anno per gli studenti stranieri presenti a Parma nell’ambito dei Programmi di scambio Erasmus+ e Overworld: particolare soprattutto per l’emergenza COVID-19, che rende la mobilità e gli scambi internazionali un percorso non agevole, privando molti studenti della possibilità di usufruire appieno dei benefici connessi allo svolgimento di un periodo di studio o tirocinio in atenei e imprese europei e internazionali.

Nel Polo didattico di via Del Prato si sono riuniti circa 50 studenti in presenza (da Spagna, Francia, Regno Unito, Romania, Slovacchia e Belgio) e 10 studenti che attualmente stanno frequentando l’Ateneo in modalità virtuale (Germania, Marocco, Francia, Brasile, Portogallo, Spagna e Cina). A dar loro il benvenuto il Prorettore Vicario Paolo Martelli, che ha portato il saluto dell’Università di Parma ricordando le eccellenze dell’Ateneo e le opportunità che offre, il Delegato del Rettore per i Programmi Erasmus+ e Overworld Roberto Montanari e il Consigliere incaricato con delega alla Partecipazione Giovanile, ai Rapporti con le rappresentanze Studentesche e al Welfare dello Studente Universitario del Comune di Parma Leonardo Spadi.

Nel corso dell’appuntamento sono stati tra l’altro illustrati agli studenti stranieri gli eventi di Parma Capitale italiana della Cultura 2020+21 e le opportunità offerte dalla Student Card, e sono state fornite loro informazioni da Chiara Trauzzi e Mario Giuffredi della UO Internazionalizzazione dell’Ateneo. Tra gli interventi anche quello del Presidente dell’associazione ESN-ASSI Parma, Luca Lorenzo, che ha illustrato le iniziative programmate dall’associazione per tutti gli studenti ospiti dell’Università