"Welcome Day": l'Università di Parma si presenta alle studentesse e agli studenti in scambio

Nel plesso di San Francesco si è svolto il consueto Welcome Day dell’Università di Parma, organizzato in collaborazione con il Conservatorio Arrigo Boito, dedicato ai 350 studenti e studentesse che hanno scelto Parma come destinazione per la loro esperienza di mobilità.

L’evento, patrocinato dal Comune di Parma, ha costituito l’occasione per presentare i servizi e le opportunità predisposte per le studentesse e gli studenti stranieri in scambio a Parma con progetti di mobilità internazionale, nell’ambito dei Programmi Erasmus+ e Overworld.

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali di Paolo Martelli, Prorettore Vicario dell’Ateneo, di Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione Urbana del Comune di Parma, di Alessandro Bernazzoli, Responsabile della UO Internazionalizzazione dell’Università di Parma, di Maria Cecilia Mancini, Delegata del Rettore alla Mobilità internazionale docenti e studenti.

La UO Internazionalizzazione ha poi dettagliato le procedure e le attività dell’ufficio. A seguire un approfondimento sul progetto “Ambassador in Parma”, che coinvolge direttamente gli studenti e le studentesse incoming Erasmus+ e Overworld: saranno loro gli “ambasciatori” della loro Università di provenienza, nei confronti dei ragazzi e delle ragazze di Parma che hanno intenzione di partecipare ai prossimi bandi di mobilità.

Il Centro Accoglienza e Inclusione e le Biblioteche di Ateneo hanno descritto le loro molteplici attività, seguiti da Infomobility e poi da Crédit Agricole, partner dell’Ateneo per la Student Card e il CUS Parma che ha presentato i servizi, gli impianti sportivi disponibili e i corsi, rispondendo a una delle esigenze più sentite dalle studentesse e dagli studenti in scambio.

A chiusura della mattinata la presentazione dell’Erasmus Student Network - ESN-ASSI Parma, e le numerose iniziative programmate dall’associazione per studentesse e studenti ospiti dell’Università.

Il Welcome Day continuerà nel pomeriggio al Conservatorio Arrigo Boito con una visita guidata dei Chiostri e dell’antico Convento del Carmine, seguita dalla presentazione delle attività pubbliche del Conservatorio. Per finire un concerto di musica antica "A quattro violini" dell’Ensemble Par.M.A composto da Alessandro Ciccolini, Gioele Bellagamba, Davide Medas, Sebastiano Reginato, con musiche di Georg Philip Telemann e Arcangelo Corelli.