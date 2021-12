Welcome Day per le studentesse e gli studenti del Corso di Medicine and Surgery a Piacenza

Martedì 14 dicembre il Centro Accoglienza e Inclusione-CAI dell’Università di Parma ha organizzato, nella sede di piazzale San Francesco, un Welcome Day per le studentesse e gli studenti frequentanti il corso di laurea in Medicine and Surgery a Piacenza.

Hanno portato il loro saluto di benvenuto Paolo Andrei, Rettore dell’Ateneo, Marco Vitale, Presidente del corso di laurea in Medicine and Surgery, e Dolores Rollo, Direttrice del CAI.

Hanno partecipato anche Paolo Martelli, Prorettore Vicario, Ovidio Bussolati, Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Stefania Conti, Vice Direttrice del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Emilia Wanda Caronna, delegata del Rettore per Fasce deboli, studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, Guido Di Lorenzo, responsabile amministrativo del CAI, e Tiziana Cordaro, responsabile del Servizio Accoglienza.

Le studentesse e gli studenti intervenuti hanno ricevuto un welcome package dell'Università e hanno poi fatto una passeggiata per le vie del centro di Parma, accompagnati da una guida turistica.