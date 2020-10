Welcome Point Matricole, ultimi giorni di apertura 2020: l’Università accoglie gli studenti fino al 31 ottobre

– Dopo un’estate a pieno ritmo, ultimi giorni di apertura 2020 per il Welcome Point Matricole, il punto estivo di informazione e accoglienza dell’Università di Parma per i futuri studenti, le matricole e le loro famiglie, realizzato in collaborazione con Comune di Parma – Informagiovani ed ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, nel Sottopasso del Ponte Romano (a fianco di Piazza Ghiaia).

Attivo dal 1° luglio al ParmaUniverCity Info Point, il Welcome Point Matricole resterà infatti aperto fino al 31 ottobre, per dare poi l’appuntamento all’estate del prossimo anno, ossia per tutto periodo in cui si effettuano le pre-registrazioni e le immatricolazioni ai corsi di studio dell’Ateneo e in cui è massima la richiesta di informazioni.

Da inizio luglio ad oggi sono stati 2.770 i visitatori che hanno usufruito del servizio (2.369 visite dirette, 401 contatti telefonici): numeri considerevoli tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto e della più limitata mobilità delle persone.

Quest’anno è stato deciso di ampliare l’apertura, che va dal lunedì al sabato: la scelta di inserire anche il sabato mattina è stata fatta proprio per andare incontro alle esigenze degli studenti e delle famiglie. Per gli stessi motivi sono stati ampliati anche gli orari: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 19, e il sabato dalle 10 alle 13.

Anche quest’anno il servizio si è dimostrato un vero e proprio sostegno per le future matricole e anche per tutti coloro (studenti già iscritti, familiari, ecc.) che desiderano informazioni sui servizi, gli alloggi, le tasse e tutto quanto fa riferimento al sistema organizzativo dell’Ateneo. Va considerato che in un periodo complicato come quello attuale, contrassegnato dall’emergenza coronavirus, la vicinanza dell’Università di Parma è un segnale ancora più rilevante. Anche per questo motivo si è dimostrata particolarmente importante l’idea di un servizio pensato proprio per potenziare e migliorare le attività di accoglienza e informazione indirizzate alle future matricole e ai neo iscritti all’Università: l’intenzione è quella di accoglierli al meglio, mettendo lo studente al centro, e creando un servizio in cui poter trovare, raccolte in un unico luogo, tutte le informazioni utili per la vita universitaria.

L’attenzione non è però rivolta solo alle matricole: il coinvolgimento di professionalità legate a tutti gli aspetti della vita universitaria ha reso il Welcome Point Matricole un punto attrattivo anche per gli studenti già iscritti all’Università di Parma, che possono trovarvi risposte ai propri dubbi e alle proprie richieste d’informazioni. La posizione strategica del punto, in pieno centro, rappresenta inoltre simbolicamente il luogo d’incontro tra l’Ateneo e la città di Parma, e la manifestazione concreta dell’idea di Parma Città Universitaria.

Va inoltre ricordato che, oltre a poter parlare con gli operatori per informazioni dirette, i visitatori possono ritirare guide e dépliant cartacei sull’Ateneo, sui 91 corsi di laurea e sui servizi offerti dall’Università e dalla città.

Per tutte le informazioni sul Welcome Point Matricole si può consultare la pagina dedicata sul sito web Unipr: www.unipr.it/welcomepointmatricole , contattare tramite email urp@unipr.it o tel: 0521.904081 – 904082.