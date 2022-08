Welcome Point Matricole: un migliaio di visitatori da inizio luglio

Ottimi numeri per il Welcome Point Matricole dell’Università di Parma, il punto di informazione e accoglienza nel Sottopasso del Ponte Romano. Dal 1° luglio, giorno dell’apertura, sono state un migliaio le persone che hanno usufruito del servizio, realizzato in collaborazione con il Comune di Parma ed ER.GO, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, per i futuri studenti e studentesse, le matricole e le loro famiglie: un servizio importante e utile in un periodo intenso come quello estivo, quando si effettuano le immatricolazioni ai corsi di studio dell’Ateneo e in cui è massima la richiesta di informazioni.

Visitatori per lo più italiani (oltre l’80%), provenienti non solo da Parma e provincia ma anche dalle province limitrofe e da molto più lontano. Anche ragazzi e ragazze con le loro famiglie arrivati in città per “toccare con mano” i luoghi dove studieranno, e spesso, per i fuori sede, per cercare un alloggio dove trascorrere gli anni dell’Università.

A tutte queste richieste di informazioni il Welcome Point Matricole risponde con un coeso gioco di squadra: può infatti contare sulla presenza di personale dell’Università, dell’Informagiovani del Comune di Parma e di ER.GO. Questo permette di integrare le informazioni più strettamente universitarie con altre relative a tutti gli ambiti di interesse del mondo studentesco e giovanile in generale, cosa che lo rende attrattivo anche per studenti e studentesse già iscritti.

Oltre a poter parlare con gli operatori per informazioni dirette, al Welcome Point Matricole si possono ritirare guide e dépliant cartacei sull’Ateneo, sui 98 corsi di studio e sui servizi offerti dall’Università e dalla città.

La sua posizione strategica, nel cuore di Parma, rappresenta simbolicamente il luogo d’incontro tra l’Ateneo e la città e la manifestazione concreta dell’idea stessa di Parma Città Universitaria.

Il punto di informazione e accoglienza è aperto dal lunedì al sabato. Da segnalare l’apertura anche il sabato mattina, per andare incontro alle esigenze di giovani e famiglie.

Questi gli orari di apertura:

da lunedì a venerdì 9-18

sabato 10-13

Il personale dell'Università, dell'Informagiovani e di ER.GO è presente nei seguenti orari e con le seguenti modalità

Università: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13;

Informagiovani: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13; sabato dalle 10 alle 13 all’Informagiovani di via Melloni, 1/B;

ER.GO: martedì dalle 10 alle 13 e giovedì dalle 14 alle 17.

Per tutte le informazioni sul Welcome Point Matricole si può consultare la pagina dedicata sul sito web Unipr: https://www.unipr.it/parmaunivercity