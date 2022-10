WhatsApp non funziona: disservizi anche a Parma

WhatsApp non funziona dalle ore 9 della mattinata di martedì 25 ottobre. I disservizi sono stati segnalati anche a Parma e provincia da parte di numerosi utenti. Allo stato attuale, alcuni utenti riescono ad inviare i messaggi ma non a riceverli, per altri i problemi riguardano solo la versione web del client.

Il sito Downdetector ha registrato un'impennata di segnalazioni, provenienti da tutto lo stivale. Allo stato attuale, gli altri servizi forniti da Meta, e quindi Facebook e Instagram su tutti, non sembrano registrare criticità di sorta.

Gli ultimi disservizi di WhatsApp risalgono a circa un anno fa, il 4 ottobre 2021, quando ci fu un 'down' di tutte le app del gruppo Meta, comprese Instagram e Facebook, per circa sei ore. In quella circostanza, dopo il ripristino dei servizi, erano arrivate anche le scuse ufficiale del fondatore Mark Zuckerberg.