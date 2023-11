"Young Food Creatives!", va in scena la premiazione della quarta edizione

Si terrà sabato 18 novembre, dalle 10.30, al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo in vicolo delle Asse 5, la cerimonia di premiazione della IV edizione del concorso “Young Food Creatives!”, contest promosso dalla rivista Assaggiami Emilia Food Mag, (edita da Studio Guidotti snc) col patrocinio del Comune di Parma, in collaborazione con l’ufficio Food Policy e Città Creativa UNESCO, con il contributo dello sponsor Frigomeccanica spa e grazie ai partners Salumificio Siri e Agriturismo Acqua Terra Sole.

Il/La vincitore/vincitrice verrà premiato/a da Francesca Scazzina, Docente di Nutrizione dell’Università di Parma e presidentessa della giuria composta da: Marco Bosi, Assessore a Città Creativa UNESCO del Comune di Parma; Michele Berini, Segretario della Sezione di Parma del Consorzio del Parmigiano Reggiano; Alessandra Foppiano, Executive manager Parma Alimentare; Francesca Giopp, Docente ALMA e vincitrice in carica del concorso.

La rosa dei finalisti del concorso, risultato di una accurata selezione preliminare, che si contenderanno il titolo e che saranno comunque premiati come selezionati Young Food Creatives! 2023 è così composta: Carlo Bergonzi, manager del ristorante "Al Vedel" e Podere Cadassa; Beatrice Guzzi, chef e gastronoma unità Culinary & Food Service Ricerca e Sviluppo dell'azienda Barilla; Francesca Manzino, studentessa di Scienze Gastronomiche e Food-blogger; Benedetta Mostratisi, gastronoma e autrice specializzata in antropologia del cibo; Federico Capocasa ed Eugenio Restivo, chef titolari del ristorante "Soj"; Viola Romanini, project manager nella promozione della gastronomia e all’artigianato, Koor società benefit; Benedetta Spigaroli, manager Antica Corte Pallavicina e direttrice Salumificio Terre di Verdi; Elisa Teneggi, giornalista e scrittrice specializzata in gastronomia.