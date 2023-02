Centinaia di persone per Zerocalcare al Post: la storia del popolo Ezida e il confederalismo democratico

Centinaia di persone al circolo Arci Post nella serata di venerdì 3 febbraio per assistere all'incontro con il noto fumettista Zerocalcare, autore di “No Sleep Till Shengal”, Robjîn Berîtan e Chiara Cruciati, autrici del volume “La Montagna Sola”. La serata, dal titolo 'Il popolo Ezida: una storia di resistenza, liberazione e autogoverno' è stata organizzata da Rete Kurdistan Parma, Casa delle donne di Parma, Donne in Nero Parma, Circolo Arci Post, Ciac, ArtLab, Potere al Popolo Parma, La Paz. Molte persone non sono riuscite a entrare nella sala strapiena del circolo Arci.

I due volumi presentati partono dalla millenaria storia del popolo Ezida per arrivare agli ultimi anni: la resistenza contro l’Isis, la liberazione di ?engal, la nascita di un’esperienza di autogoverno ispirata al confederalismo democratico. Percorsi che la Turchia per l’ennesima volta cerca di annullare con bombardamenti indiscriminati contro i territori di Shengal, del Rojava e del Basur.

I LIBRI

“No Sleep Till Shengal” di Zerocalcare (Bao Publishing)

Nella primavera del 2021 Zerocalcare si reca in Iraq, per far visita alla comunità ezida di Shengal, minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde, e documentarne le condizioni di vita e la lotta. Il viaggio si rivela difficile perché più volte la delegazione italiana viene respinta ai vari check point controllati dalle diverse forze politiche e militari che si spartiscono il controllo del suolo iracheno. Questo libro a fumetti è la fotografia di un momento geopolitico preciso, in cui un manipolo di persone si oppone allo strapotere di chi chiama “terrorismo” ogni tentativo di resistenza, mentre gli assetti di potere cambiano lentamente, e il sogno del confederalismo democratico in un pezzetto troppo spesso dimenticato di Mesopotamia rischia di svanire per sempre, nell’indifferenza assordante dell’occidente.Una lunga testimonianza a fumetti, con i toni di grigio di Alberto Madrigal.

“La montagna sola - Gli ezidi e l’autonomia democratica di ?engal” di Rojbîn Berîtan e Chiara Cruciati (edizioni Alegre)

Gli ezidi sono diventati noti a livello internazionale dopo il massacro subito dall’Isis nell’agosto del 2014. Un popolo di cui si è sempre saputo pochissimo – anche per l’assenza di testi scritti dovuta a un ferreo ricorso alla tradizione orale – è stato preso come esempio della brutalità dello Stato islamico e usato per giustificare l’intervento militare occidentale. Relegando gli ezidi al ruolo di vittime senza speranza né capacità di pensiero politico. Questo libro ne ricostruisce la storia millenaria, la cultura e la religione, e ne riporta la voce diretta raccolta dalle autrici nei loro viaggi a ?engal, di cui uno compiuto insieme a Zerocalcare, autore dell’illustrazione in copertina.

?engal è l’unica montagna che si staglia nella vasta piana di Ninive, al confine con Siria e Turchia. In Iraq la chiamano «la montagna sola», come solo è sempre stato il popolo ezida che la abita, società divenuta introversa a seguito delle numerose persecuzioni subite. Dalla loro resistenza contro l’Isis e dalla liberazione di ?engal, grazie all’aiuto del Partito dei lavoratori del Kurdistan e delle unità curde del Rojava, è nata un’esperienza di autogoverno ispirata al confederalismo democratico, ancora in fieri e minacciata dalle stesse forze che nel 2014 permisero il massacro.