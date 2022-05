audace, al via il camp biancoazzurro al parco ferrari da lunedì 6 giugno, ultimi giorni per iscriversi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Ultimi giorni per iscriversi al “Camp BiancoAzzurro 2022” di calcio e multisport, organizzato dall’ U.S. Audace, che avrà luogo nelle settimane dal 6 giugno all'8 luglio sull'impianto Italo Maccanelli, all'interno del Parco Ferrari, in via Zarotto a Parma. L'edizione dell'anno scorso è rimasta nel cuore di oltre 600 bambini, suddivisi nelle varie settimane, molti dei quali hanno deciso di rivivere di nuovo questa magnifica esperienza. Immersi nel verde, bimbi e bimbe, ragazze e ragazzi si cimenteranno in allenamenti di calcio e in svariate attività multisportive. Ogni giorno i giovani atleti, di età compresa fra i 5 i 14 anni, che saranno ovviamente suddivisi per fasce di età, verranno accolti a partire dalle 7.30, per poi cominciare le attività alle 8.30 che saranno sospese alle 12.30 per la pausa pranzo tutti assieme. Subito dopo, dalle 13.30 alle 17.30, di nuovo tanto divertimento con gare sportive di ogni tipo e partite di calcio all’ultimo gol. Nel caso in cui una famiglia desideri iscrivere il proprio figlio o figlia per più di una settimana o se magari volesse iscrivere fratelli o sorelle al Camp dell' Audace, riceverà uno sconto del 10%. Per informazioni scrivere all’indirizzo mail camp.biancoazzurro@usaudace.it, per le iscrizioni collegarsi al link https://prenotazioni.usaudace.it/camp-biancoazzurro Ogni partecipante riceverà in dotazione 2 maglie , 2 calzoncini, 2 paia di calze, una sacca ed una borraccia. Insomma, le porte sono aperte a chiunque voglia vivere un’esperienza indimenticabile, targata Audace, immersi nel verde del Parco Ferrari.

