Audizioni online last minute per accademia proscenio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Accademia Proscenio taglia il nastro a breve. Sono già stati visti diversi candidati nelle tre giornate dedicate alle selezioni. In risposta alle diverse chiamate e-mail ricevute, però, la scuola ha deciso di attivare audizioni online last minute per chiunque non abbia potuto accedere alle giornate di selezione. Per prenotarsi basta inviare il proprio cv alla mail accademiaproscenio@virgilio.it. La scuola risponderà inviando tutte le istruzioni per il provino online. Accademia Proscenio è un corso di formazione continua e intensiva rivolta a chi desidera intraprendere o approfondire un percorso umano e/o professionale nel mondo della recitazione promosso dall’associazione culturale Il Gabbiano. Il corso prevede 48 ore mensili di lezione, strutturate in incontri da tenersi sabato pomeriggio e domenica (12 ore settimanali) dedicati a una o più discipline, per un totale di 1000 ore di formazione, da svolgersi in un primo momento, dedicato alla propedeutica, da marzo a giugno e poi - dopo la pausa estiva - nei mesi tra settembre e giugno. Le materie previste sono: recitazione, movimento e teatro fisico, tecnica vocale parlata, dizione, elementi di musica, elementi di doppiaggio, drammaturgia, storia del teatro, recitazione davanti alla telecamera, recitazione in inglese. Le lezioni avranno luogo presso il Teatro Ennio Magliani di Corcagnano e presso la sede operativa dell'associazione culturale Il Gabbiano in Via Testi, 4, a Parma. Per informazioni e iscrizioni alle selezioni i contatti sono: 388.9571070, accademiaproscenio@virgilio.it