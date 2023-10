Iren vince il Premio Aretè

Il Gruppo Iren si è aggiudicato il premio Aretè 2023 nella categoria “Comunicazione Corporate”, nell’ambito della XX edizione della manifestazione, organizzata all’Università Bocconi di Milano durante il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale.

La giuria ha deciso di indicare come vincitore Iren per l’originalità della campagna “I Capolavori del ClimateChange”, un’iniziativa di sensibilizzazione sui rischi del global warming.

La campagna presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino 2023 sviluppa una rivisitazione dei classici della letteratura italiana e internazionale con il contributo dell’intelligenza artificiale. Una collana di celebri titoli “hackerati” in chiave ecologica: “”Alice nel paese delle emissioni”, “Il libro della giungla disboscata”, “La fattoria degli animali estinti”, “Ventimila leghe sotto i mari di plastica” sono alcuni esempi dell’idea che ha convinto la giuria del Premio.

Attraverso l’intelligenza artificiale sono stati poi reinventate le copertine che accompagnano la collana, restituendo così una percezione anche visiva della reinterpretazione di questi classici in chiave moderna.

La campagna è in linea con l’ambizione di Iren di essere leader nella transizione ecologica e nell’economia circolare per permettere alle comunità e ai territori di trasformare l’energia in valore, senza sprechi, costruendo insieme un domani che sia un posto dove vivere bene.

“Per Iren, campagne come “I capolavori del ClimateChange” rappresentano un’occasione unica per comunicare in maniera innovativa e coinvolgente i veri valori che stanno alla base dell’impegno quotidiano del Gruppo” commenta Luca Dal Fabbro, Presidente di Iren.“L’attenzione verso la tutela e lo sviluppo del territorio, l’impegno per la transizione ecologica, la formazione e la trasmissione delle buone pratiche sono la nostra mission. Un impegno concreto per riuscire a far comprendere le ambiziose sfide del presente e riuscire a cambiare la storia futura”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo premio – dichiara Francesco Castellone, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo Iren – perché riconosce lo sforzo e l’impegno del Gruppo nel ricercare nuove modalità e linguaggi di comunicazione: dalle campagne creative ai corti cinematografici, dal branded content alla collaborazione con le più innovative media company, con l’obiettivo di coinvolgere tutti i nostri stakeholder nella creazione di una consapevolezza condivisa. I riscontri positivi che abbiamo raccolto ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta”.