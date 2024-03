All’Università il seminario “Cos’è oggi la politica industriale?”

Cos’è oggi la politica industriale? è il titolo del seminario che si terrà lunedì 11 marzo, dalle 13.30 alle 15.30, all’Università di Parma, nell’Aula K8 del Nuovo Polo Didattico di via Kennedy.

Incentrato su un tema rilevante nell’agenda politica italiana, europea e internazionale, l’incontro è organizzato dalla Cattedra Jean Monnet in Economia industriale dell’Ateneo in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.

I lavori si apriranno con i saluti del Rettore Paolo Martelli; seguiranno quelli di Stefano Magagnoli, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, di Paolo Fabbri, Presidente del corso di laurea magistrale in International Business and development e di Veronica Tibiletti, Presidente del corso di laurea magistrale in Amministrazione e direzione aziendale.

La relazione introduttiva sarà affidata a Franco Mosconi, professore Jean Monnet di Economia e politica industriale all’Università di Parma, che si soffermerà sui tratti essenziali della “nuova” Politica industriale europea, partendo dal primo convegno dedicato a quest’argomento e organizzato, nell’ambito delle attività didattiche e di ricerca della sua Cattedra, nell’anno accademico 2003-2004. Gli “Atti” di quel primo convegno con relatori, fra gli altri, Giuliano Amato, Filippo Maria Pandolfi, Carlo Salvatori, vennero pubblicati in un volume, a cura di Franco Mosconi, edito da MUP Editore dal titolo: Le nuove politiche industriali nell’Europa allargata.

Seguiranno gli interventi di tre relatori che getteranno luce, da diversi punti di vista (UE, Italia, Emilia-Romagna), sulla transizione ecologica e digitale: Francesca Lotti, Dirigente nel Servizio Struttura economica della Banca d’Italia; Paolo Quercia, Dirigente del Centro Studi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Morena Diazzi, Direttore Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese della Regione Emilia-Romagna. Concluderà i lavori Maurizio Marchesini, Presidente di Marchesini Group e Vicepresidente di Confindustria con delega alle Filiere e Medie Imprese.