Gaza, presidio a Parma per il cessate il fuoco immediato

A seguito delle ultime notizie che giungono da Rafah con i valichi bombardati e poi occupati dai militari israeliani occorre un'urgente presa di posizione. "L'annunciato intervento di terra provocherebbe un’ulteriore carneficina di civili e comporterebbe una intollerabile violazione del diritto umanitario, come ha sostenuto fra gli altri il Segretario Generale dell’Onu Guterres". Così la Coalizione Assisi Pace Giusta che ritiene necessario "dare un chiaro e immediato segnale, con una urgente iniziativa per chiedere l’immediato cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri e a tal fine con grande forza associazioni, sindacati, comitati locali aderenti alla Coalizione inviatano cittadini e cittadine a mobilitarsi in tutte le città d'Italia".

A Parma è convocato un presidio per sabato 11 maggio in piazza Garibaldi a partire dalle 10, per ribadire l’urgenza del cessate il fuoco immediato per fermare il massacro di civili. Hanno gia aderito CGIL, ANPI, CIAC, Donne in Nero, CDC, AUSER, ANPPIA, Libera, Legambiente, ARCI, UdU, Parma Città Pubblica e Casa della Pace provinciali.