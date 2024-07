Gruppo Chiesi tra sostenibilità e strategia per creare valore condiviso

Chiesi, gruppo biofarmaceutico internazionale focalizzato sulla ricerca, annuncia la pubblicazione del Report di Sostenibilità 2023, ora disponibile sul sito web www.chiesi.com. Il report è strutturato in quattro sezioni chiave: Patients, Planet, People e Prosperity.

L’approccio di Chiesi è radicato nella creazione di valore condiviso, integrando le sfide sociali nella sua missione principale. A fine 2023, il Gruppo Chiesi ha unito le funzioni di Shared Value & Sustainability e Global Strategy con altri importanti dipartimenti interfunzionali, tra cui Global Business Development, Competitive Intelligence, SKAI (Scientific and External Knowledge Analytics and Insights), COI&C (Center for Open Innovation and Competence), e Digital Health. Questa nuova divisione integrata è stata chiamata Strategy, Sustainability, and Growth Unit.

«Unendo queste funzioni aziendali e le loro diverse competenze e prospettive, stiamo sperimentando un approccio trasversale per guidare la futura evoluzione economica dell’azienda e la sua crescita sostenibile - afferma Siham Imani, nuova Head of Strategy, Sustainability, and Growth Unit del Gruppo Chiesi - Attraverso questa governance integrata, sfruttiamo le nostre competenze collettive per innovare e avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente».

PATIENTS – Promuovere l’innovazione e l’Health Equity per rispondere ai bisogni dei pazienti

La missione di Chiesi è sviluppare e portare sul mercato soluzioni terapeutiche innovative che migliorino la qualità di vita delle persone. Nel 2023, sotto la spinta dell’innovazione, il Gruppo ha investito €720,8 milioni — il 23,8% delle vendite (oltre €3 miliardi totali) — in Ricerca e Sviluppo. Chiesi si è confermata ancora una volta la prima azienda farmaceutica italiana per numero di brevetti depositati presso l’Ufficio Brevetti Europeo, con un portafoglio di oltre 6.200 brevetti a livello mondiale.

Nel 2023, sono continuati i lavori per la costruzione del Biotech Center of Excellence del Gruppo Chiesi, la cui apertura è prevista nell’autunno del 2024. Questa struttura sarà dedicata allo sviluppo e alla produzione di farmaci biologici, sovrintendendo l’intero processo, dalla colture cellulari alla produzione dei farmaci e al loro confezionamento per la distribuzione mondiale. L’iniziativa mira ad attrarre i migliori talenti, a valorizzare le competenze specialistiche dell’Italia, e a rafforzare la leadership europea nell’innovazione biotecnologica.

Sempre nel 2023, il Gruppo Chiesi ha introdotto un Patient Journey Framework condiviso per promuovere una cultura di coinvolgimento continuo dei pazienti e di valutazione dei bisogni, riconoscendo l’unicità dell’esperienza di ogni paziente durante il suo percorso di cura. Questo approccio tiene conto degli aspetti specifici delle malattie, dei sistemi sanitari nazionali e della collaborazione con i medici.

In linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, Chiesi sta lavorando ad una strategia di Health Equity per raggiungere un maggior numero di pazienti e migliorare gli standard di cura di coloro che convivono con malattie, affrontando le lacune nell’accesso all’assistenza sanitaria. La maggior parte delle filiali commerciali del Gruppo Chiesi ha attivato progetti finalizzati al raggiungimento della Health Equity.

PLANET – Piano di Transizione Climatica: Raggiungere il “Net-Zero” entro il 2035

Il Gruppo Chiesi si impegna a combattere il cambiamento climatico, con l’obiettivo di raggiungere Net-Zero (Zero Emissioni Nette di gas a effetto serra) entro il 2035. Il Gruppo ha adottato un solido Climate Transition Plan (Piano di Transizione Climatica), in anticipo rispetto ai requisiti normativi previsti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Questo piano verrà utilizzato come roadmap strategica per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e garantirà la resilienza e l’adattabilità nel tempo nell’affrontare le sfide legate al clima.

Nel 2023, rispetto all’anno di riferimento 2019, il Gruppo Chiesi ha raggiunto una riduzione del 39% delle emissioni di gas a effetto serra negli Scope 1[1] e 2[2]. Nonostante le emissioni Scope 3 siano aumentate parallelamente alla crescita dell’azienda, Chiesi sta investendo oltre €350 milioni nello sviluppo di un nuovo inalatore dosato pressurizzato (pMDI). Questa iniziativa mira a ridurre del 90% l’impronta carbonica del prodotto attuale, sostituendo il propellente oggi utilizzato con un’alternativa a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP). Dopo il completamento di due studi clinici a breve termine per valutare la sicurezza del nuovo propellente, il Gruppo ha avviato uno studio clinico di sicurezza a lungo termine di Fase III a novembre 2023. Chiesi mira a completare lo sviluppo clinico primario del proprio portfolio di pMDI Carbon Minimal, utilizzando il propellente HFA 152a, a basso GWP, entro il 2025.

La catena di valore è fondamentale nel percorso di Chiesi verso il raggiungimento del Net-Zero entro il 2035. Il Codice di Interdipendenza, sviluppato insieme a partner strategici, guida i fornitori, i partner e i distributori nello svolgimento delle proprie attività. Chiesi ha iniziato ad implementare EcoVadis come strumento principale per valutare le performance a livello ambientale e sociale dei propri fornitori, ottenendo così la medaglia[3] di platino EcoVadis nel 2023.

PEOPLE – Dare Priorità al Benessere, all’Uguaglianza e allo Sviluppo della Comunità

Chiesi dà priorità al benessere dei propri dipendenti e promuove un ambiente di lavoro positivo e rispettoso. Questo impegno è testimoniato da certificazioni come "Great Place to Work" (GPTW) e "Top Employer".

Attraverso iniziative che promuovono le pari opportunità, un'equa retribuzione e politiche di sostegno, il Gruppo mira a creare un ambiente in cui ogni dipendente sia valorizzato nel giusto modo. Dopo aver colmato il divario retributivo di genere nel 2022, Chiesi è diventata la prima azienda farmaceutica italiana a ricevere la certificazione per la Parità di Genere da Bureau Veritas nel 2023.

Nel 2023, Chiesi ha lanciato diversi programmi per favorire una progressione di carriera paritaria per tutte le identità di genere entro il 2030. Tra queste iniziative figurano programmi di mentoring per sostenere le donne e le linee guida globali sulla genitorialità a sostegno delle famiglie moderne, con politiche di lavoro flessibili, congedi equi, formazione per i neogenitori, congedo parentale prolungato e sostegno economico e per la cura dei figli.

Riconoscendo l’importanza del benessere della comunità per il successo aziendale, il programma di volontariato aziendale di Chiesi ha coinvolto nel 2023 oltre 2.000 collaboratori (30,5% della forza lavoro), per un totale di 16.656 ore, con un aumento del 77,5% rispetto al 2022.

PROSPERITY – Do Good, Do Well, Repeat

A riprova dell’impegno a operare in modo socialmente e ambientalmente responsabile, nel 2023 Chiesi ha ridistribuito il 77% del valore economico generato ai propri stakeholder – quali la comunità locale, gli investitori, la pubblica amministrazione, i dipendenti, i collaboratori e i fornitori. Il restante 23% è stato reinvestito nell’azienda per favorire una crescita nel lungo periodo.

«In Chiesi, crediamo nel principio 'Do good, do well, repeat'. Questa filosofia riflette il nostro impegno a creare soluzioni aziendali di successo a beneficio della società, e a reinvestire in iniziative d'impatto - afferma Maria Paola Chiesi, Vicepresidente del Gruppo Chiesi. - Attraverso l’innovazione continua e il reinvestimento strategico, puntiamo a creare un effetto a catena di cambiamenti positivi, dimostrando che fare del bene e fare bene non solo sono compatibili, ma si rafforzano a vicenda».