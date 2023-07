I sindacati: "Il Quartiere di Avitas", la situazione debitoria mette a rischio l'attività della struttura

FP CGIL e SPI CGIL Parma sono preoccupati della situazione in cui versa la cooperativa "Il Quartiere di Avitas", struttura che opera anche in convenzione con il Comune di Parma e AUSL e ospita anziani e disabili anche psichici.

Attualmente gli ospiti sono 45. La cooperativa, a causa di una situazione debitoria particolarmente pesante, ha deciso nei mesi scorsi volontariamente di chiedere la liquidazione giudiziale (fallimento). Per il prossimo 2 agosto è fissata l'udienza in tribunale. A tutt'oggi però, per mancanza totale di liquidità, la cooperativa non ha pagato gli stipendi di giugno ai dipendenti e non sono stati pagati i fornitori, tanto che è a rischio l'assistenza agli ospiti e quindi tutto il funzionamento della struttura.

È pertanto doveroso, secondo FP CGIL e SPI CGIL, che le istituzioni preposte si attivino al più presto per garantire la continuità assistenziale agli ospiti e che si sani la situazione debitoria verso i lavoratori che, diversamente, proclameranno lo stato di agitazione.