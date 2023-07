Inaugurata a Noceto l’azienda agricola Le Filippine del giovane agricoltore, socio Coldiretti, Filippo Peveri, che ha realizzato un’azienda zootecnica biologica anche attraverso i fondi del PSR e grazie alla consulenza e assistenza tecnica di Coldiretti Parma, che lo ha seguito anche nella richiesta della quota latte giovani Parmigiano Reggiano.

“Ringrazio tutti quelli che hanno supportato- ha dichiarato Filippo Peveri – nella realizzazione del mio progetto, in primis la mia famiglia e Coldiretti per avermi accompagnato in tutto il percorso del mio insediamento”.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Direttore di Coldiretti Parma Marco Orsi, del Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano e Presidente regionale Coldiretti Emilia Romagna Nicola Bertinelli, del Segretario di Zona Mauro Magora, del Sindaco di Noceto Fabio Fecci, del Comandante dei carabinieri di Salsomaggiore Massimiliano Iori, del Maresciallo della Caserma dei carabinieri di Noceto Marco Angelini, del Consigliere regionale Matteo Daffada', del Vicepresidente Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Fabio Rainieri, del Presidente del Consorzio Agrario di Parma Giorgio Grenzi e del Direttore Roberto Madde'.

Sono intervenuti anche il Segretario della Sezione di Parma del Consorzio del Parmigiano Reggiano Michele Berini e Vittorio Baruffa e Giovanni Bonoretti del Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca (STACP).

L’azienda agricola di Filippo Peveri produce 8.000 quintali di latte bio per la trasformazione in Parmigiano Reggiano. Vengono allevati 90 capi in mungitura con un allevamento che prevede l’accesso del bestiame al pascolo limitrofo alla stalla. L’azienda ha una estensione di 70 ettari di Sau coltivati a foraggere, grano e girasole.