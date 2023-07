Mahle Aftermarket Italy, primo storico accordo aziendale e rinnovo Rsu

Nei giorni scorsi in Mahle Aftermarket Italy, azienda del gruppo Mahle leader a livello mondiale nel settore forniture per l’automotive, si è raggiunta l’intesa per il primo storico accordo aziendale che garantisce avanzamenti dal punto di vista salariale e normativo.

Le segreterie provinciali di Fim Cisl e Fiom Cgil esprimono grande soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di un percorso condiviso, e sono a ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori anche per l’enorme affluenza nel rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, dove hanno visto confermare la Rsu uscente a maggioranza Fim Cisl.

“Come Fim e Fiom – spiegano Daniele Fippi, segretario generale Fim Cisl Parma Piacenza, e Domenico Barco, segretario Fiom Cgil Parma – abbiamo sindacalizzato l'azienda nel 2020 e nel 2023 siamo riusciti a portare il primo contratto aziendale nella storia della Mahle di Parma introducendo tra le altre cose: i buoni pasto, il premio di risultato e il libretto formativo. Un ringraziamento particolare va ai nostri delegati Andrea Paparusso, Roberto Negri, Yuri Giuliani che hanno saputo ascoltare i propri colleghi e ai lavoratori della Mahle che, partecipando numerosi alle elezioni Rsu, hanno riconfermato la fiducia nei nostri delegati”.