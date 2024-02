“Past, Present, Future": la storia del gruppo Chiesi in una mostra

A partire da domani, venerdì 16 febbraio e fino al 18 maggio, sarà aperta al pubblico la mostra “Past, Present, Future”, allestita negli spazi dell’ex magazzino dello storico sito industriale di Chiesi, in via Palermo, a Parma, inaugurato nell’ottobre del 1955. Le visite sono gratuite, guidate ed esclusivamente su prenotazione, con aperture ogni quindici giorni, nelle giornata di venerdì e sabato. È possibile prenotarsi su: www.restoretoimpact.com/

La mostra “Past, Present, Future” vuole raccontare la storia del Gruppo Chiesi e la sua evoluzione, a partire dalla metà degli anni Cinquanta, quando, a Parma, in via Palermo, nel quartiere San Leonardo, nacque il primo polo industriale. Un percorso costellato da cambiamenti e guidato dai valori che da sempre accompagnano l’azienda: il prendersi cura dei pazienti, il legame con la città di Parma e con le comunità locali, l’impatto sociale, l’attenzione e il rispetto per l’ambiente. Un universo che trova oggi la sua sintesi nel concetto di Shared Value (Valore Condiviso).

La mostra ripercorre l’evoluzione del Gruppo, focalizzando l’attenzione non solo sulle radici e su una storia lunga quasi novant’anni – il primo laboratorio farmaceutico fu aperto nel 1935 - ma anche su due progetti proiettati al futuro. Da un lato, “Restore to Impact”: una Call for Ideas internazionale, lanciata da Chiesi nella primavera 2023, quale primo step di un percorso propedeutico all’intervento di rigenerazione urbana del sito di via Palermo. Un luogo simbolo, in termini di storia, destinato a diventare un volano di innovazione. Per il Gruppo e per il contesto cittadino in cui si colloca. Dall’altro lato, il nuovo Biotech Center of Excellence, che sorgerà a poche centinaia di metri dal sito di via Palermo: un impianto che punta a essere un centro di eccellenza, a livello internazionale, per lo sviluppo e la produzione di farmaci biologici, al servizio dei pazienti.