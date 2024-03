Record Italia, depositate più di 5mila invenzioni: Chiesi Farmaceutici nella top 5

Nel 2023 le aziende e gli inventori italiani hanno depositato un totale di 5.053 domande di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti (Epo), registrando il numero più alto di sempre per il Paese. Questo uno dei dati principali per l'Italia che emergono dall'Epo Patent Index 2023. Si tratta di un aumento del 3,8% rispetto all'anno precedente, superiore alla crescita media europea del +1,4%.

Salgono a tre le regioni italiane tra le prime 20 dell'Unione Europea: Lombardia (11° posto), Emilia-Romagna (17°) e Veneto (20°), tra queste l'Emilia-Romagna, è la regione che ha registrato una delle crescite più forti (+21,6%), e il Veneto che è salita dal 22° al 20° posto nel 2023. (Grafico: Top EU regions at the EPO in 2023)

Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto rappresentano quasi due terzi di tutte le domande di brevetto presentate dall'Italia all'EPO. In generale, tra le diverse regioni italiane permane una forte disparità tra il Nord del Paese, che rappresenta oltre il 70% delle domande di brevetto depositate all'EPO, rispetto al Centro e al Sud, che depositano il 26%.

Coesia, società specializzate in soluzioni industriali e di imballaggio altamente innovativo, con sede a Bologna, si classifica, per il secondo anno consecutivo, come prima società italiana per numero di domande di brevetto presentate all’EPO nel 2023.

Al secondo posto segue Ferrari (che invece nel 2022 si posizionava solo al 7° posto) mentre sale in terza posizione Iveco Group.

Nella Top 5 di questa classifica figurano anche Pirelli, (l’anno scorso era al 2°posto) e Chiesi Farmaceutici (che nel 2022 era al 3° posto).