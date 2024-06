Via al Laborsalute, società di medicina del lavoro e punto prelievi promosso da Ascom

Nella giornata di mercoledì 26 giugno è stata inaugurata Laborsalute – Medicina, Welfare e Lavoro, iniziativa promossa dal gruppo ASCOM Parma - Confcommercio. Nato alla fine del 2023, il progetto ha preso forma per rispondere alle esigenze di sorveglianza sanitaria e di medicina del lavoro di tutte le imprese e di tutti gli enti. La società ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione in tutti i settori professionali; ricevuta l’autorizzazione per gli ambulatori polispecialistici, da subito è quindi possibile avviare check-up sanitari personalizzati attraverso un servizio di Welfare & Counseling. “La nascita di Laborsalute è complementare alle attività dell’Ascom: oltre ai servizi di base e tradizionali, da anni lavoriamo sul tema sicurezza e questa iniziativa è un traguardo a disposizione dei nostri associati e del territorio.” riferisce Vittorio Dall’Aglio, Presidente dell’Ascom. Laborsalute è inoltre Punto Prelievi che esegue esami ematici e microbiologici. “In itinere sono maturate altre idee per quanto riguarda le potenzialità della struttura e si è pensato di costituire un centro prelievi, sempre in ottica di fornire il servizio più ottimale alle aziende” – ha dichiarato il Dr. Francesco Scioscioli, Direttore Sanitario della struttura e specialista di medicina interna già Direttore del Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale di Parma– “ma non solo: parallelamente il centro prelievi si avvarrà della collaborazione di un importante centro di analisi cliniche che assicura servizi rapidi e accurati”. Ascom Parma arricchisce nuovamente la gamma dei propri servizi alle imprese e, ora, anche ai cittadini grazie al Punto Prelievi ed alla medicina polispecialistica. L’impegno del Gruppo è molto forte, tanto che Presidente di Laborsalute è Claudio Franchini, Direttore dell’Associazione “Abbiamo lavorato per molti mesi su questo progetto che è nato grazie a tre elementi chiave: il desiderio di completare i nostri servizi a tutela della sicurezza dei lavoratori, il supporto dell’Associazione Commercianti di Alba, pioniere nel proprio territorio di questa iniziativa, ed il supporto tecnico del nostro socio, Elegia”. All’inaugurazione ha partecipato anche il Sindaco Parma, Michele Guerra. Tutti gli intervenuti hanno potuto visitare gli ambulatori ed ammirare l’esposizione permanente delle opere di Luca Soncini – presente all’inaugurazione, illustrator designer di Parma ormai di fama internazionale dopo aver firmato le pagine di giornali quali, ad esempio, The Washington Post, Los Angeles Times ed Il Corriere della Sera. La struttura ha ricevuto la benedizione di Don Luigi Maggiali della Diocesi di Parma.