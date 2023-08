Back to School: un laboratorio di inglese teatrale per bambini e ragazzi a berceto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Dopo il successo del laboratorio “Impara l’inglese recitando” tenuto in agosto, a settembre torna a Berceto per proporre un nuovo workshop di inglese per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni Noa Zatta, attrice professionista e insegnante di teatro con esperienza internazionale, che saprà coinvolgere anche questa volta i partecipanti in attività ludiche e formative. Il laboratorio, dal titolo “Back to school”, sarà un’occasione unica per i bambini e i ragazzi di riprendere il contatto con la lingua inglese dopo le vacanze estive, in modo divertente e coinvolgente. Attraverso giochi di ruolo e storytelling, i partecipanti potranno esprimersi in inglese, ampliare il loro vocabolario, migliorare la loro pronuncia e acquisire maggiore sicurezza e fluidità. Il teatro è infatti uno strumento didattico molto efficace per l’apprendimento delle lingue, in quanto stimola la memoria, la creatività, l’ascolto e l’interazione. Inoltre, il teatro favorisce lo sviluppo di competenze trasversali come la collaborazione, la comunicazione, la risoluzione dei problemi e la gestione delle emozioni. Il laboratorio si terrà presso il museo Pier Maria Rossi in Strada Romea n. 5, l’8, il 9 e il 10 settembre. Gli orari saranno i seguenti: venerdì 8 e sabato 9 dalle 10:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 18, domenica 10 dalle 15:30 alle 18. Noa Zatta è un’attrice teatrale e cinematografica italo-svizzera, nata e cresciuta a Parma. Tra i suoi film come interprete ricordiamo: “Il Ragazzo Invisibile”, “Il Club dei 27”, “Il Ragazzo Invisibile: Seconda Generazione”, “Sott’acqua”, “Mudmonster”, “La Gioia all’Improvviso”. Nel 2020 si trasferisce in U.K. dove consegue il Diploma HE in Theatre Arts presso la East15 Acting School, presso l’Università dell’Essex. Dal 2021 frequenta il BA (HONS) in World Performance sempre presso la East15 Acting School dell’Università dell’Essex. Bilingue, parla e recita in inglese e italiano. Vive tra Londra e l’Italia. Per informazioni e iscrizioni al laboratorio di Noa Zatta, è possibile scrivere una mail a info@accademiaproscenio.org o un messaggio whatsapp al numero 327.7558455.