bassa parmense, domenica 25 a trecasali le finali dei tornei giovanili. nell'ultimo week end bagno di folla con oltre 1300 persone

C'era davvero il pubblico delle grandi occasioni nell'ultimo fine settimana in quel di Trecasali in occasione di una giornata normale del turno eliminatorio delle cinque categorie di ragazzini coinvolte, dai 2015 ai 2011 che sabato e domenica prossimi, quindi il 24 e il 25 settembre, si giocheranno la fase finale della 9^ edizione dei tornei calcio giovanile “Saranno campioni” e “Amici della Bassa” organizzati dalla Bassa Parmense, al Comunale Cavicchioni. Dal 12 settembre ad oggi infatti, tantissimi genitori, amici e appassionati hanno seguito i ragazzi nelle varie partite: durante le gare infrasettimanali c’erano mediamente sempre 300 persone sugli spalti, sabato 17 sono state toccate le 500 unità, mentre domenica 18 si sono alternate sulle tribune ben 850 persone. Per la fase finale di sabato 24 e domenica 25 settembre si prevede quindi un Cavicchioni gremito e in festa, per la gioia di tutti. In totale, quando arriveremo a domenica 25 settembre, partendo dalla prima partita di lunedì 12, si saranno giocate ben 115 gare, divise su tre campi: due in erba e uno in sintetico. Il diesse Tito Cofano, il segretario Luca Lazzarin, il presidente Jofre Azzali e tutti gli altri dirigenti e allenatori della Bassa Parmense hanno messo in campo una macchina organizzativa perfetta, grazie alla quale 13 società di Reggio, Parma e Cremona hanno messo in campo 53 formazioni. Domenica 25 settembre, quindi, tutti sugli spalti del Cavicchioni per assistere alle singole finali del torneo “Amici della Bassa” con il seguente programma: i 2013 alle 16; i 2011 alle 16,30; i 2015 alle 17; i 2014 alle 18 e i 2012 alle 19, mentre per il torneo “Saranno campioni” le finali si giocheranno, nel campo adiacente, alle 16 coi 2013; alle 17 coi 2015; alle 17,30 coi 2011; alle 18 coi 2014 e alle 19 coi 2012.