bassa parmense. tutto pronto per i tornei “saranno campioni” e “amici della bassa”

Tutto pronto per la decima edizione del torneo della Bassa Parmense che, come ogni anno, sarà diviso in due blocchi: il "Saranno campioni", nel quale si cimenteranno le square meglio classificate che lotteranno per il titolo 2023 e gli "Amici della Bassa", dove si cimenteranno le altre squadre iscritte alla competizione per il titolo "di consolazione". Alla competizione prenderanno parte ben 68 formazioni provenienti da varie società di tutto il territorio parmigiano, che manderanno in campo i loro atleti nati dal 2011 al 2016. Il torneo, oggi seguitissimo, nacque dieci anni fa da un'idea di Alberto Zucchinelli, a Parma, dove coinvolse le formazioni di Esordienti e Pulcini. Sei anni fa, invece, grazie al lavoro di Tito Cofano, la competizione lasciò la città e venne trasferita sul nuovo sintetico di Trecasali, dove sarà disputata anche questa decima edizione, in colaborazione con diverse società come Fulgor San Secondo, Audace e Le Folgori. L'edizione 2023 coinvolge entrambe le annate di Esordienti, Pulcini e Primi calci, quindi con sei annate diverse in campo. Le partite prenderanno il via il 7 settembre e si giocheranno tutte le sere di tutti i giorni fino all'11, poi riprenderanno il 12, 14, 15 e 16 settembre, mentre domenica 17 settembre avranno luogo le semifinali e finali di ogni categoria. Tutte le gare di Pulcini e Primi calci si diputeranno sul sintetico di Trecasali, mentre gli Esordienti giocheranno sul campo della Fulgor San Secondo, società con la quale collabora la Bassa Parmense a livello di gestione del vivaio. Nei 2011 e nei 2012, ossia gli Esordienti, sono iscritte 12 formazioni per ognuna delle due annate nelle quali verranno creati 3 gironi da 4 squadre l'uno. Passeranno il turno le prime classificate di ogni raggruppaento e la miglior seconda che si contenderanno il 17 il titolo "Saranno campioni", mentre le resanti seconde e le due migliori terze, sempre il 17, giocheranno per ka conqueista del titolo "Amici della Bassa". Nei 2013, categoria che sarà intitolata alla memoria di Alfredo Castagnolo, mister storico del San Secondo, nonché primo allenatore proprio di questi ragazzi che parteciparenno al torneo rendendogli omaggio, ci saranno invece 13 squadre, suddivise in 2 gironi da 4 e in uno da 5: passerà il turno la prima di ogni girone e la miglior seconda che lotteranno per il "Saranno campioni", mentre, le altre due seconde e le due migliori terze giocheranno per il titolo "Amici della Bassa", sempre il 18 settembre. seconde e le due migliori terze "amici della bassa". Stessa formula nei 2014, ma con 12 squadre iscritte. Nei 2015, invece, di formazioni ce ne saranno 10, divise in due gironi da 5, col passaggio diretto alla finale delle prime due, che si giocheranno il "Saranno campioni", mentre le terze e le quarte lotteranon per il titolo "Amici della Bassa". Stessa formula nei 2016, dove sono iscritte però 9 squadre divise in due gironi, uno da 4 e l'altro da 5.