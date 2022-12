bassa parmense. via alla winter cup con 120 squadre di 34 società tra reggio, cremona e parma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Su il sipario per la seconda edizione della Winter Cup 2022-23, che prenderà il via sabato 3 dicembre sui sintetici di Trecasali, in territorio parmense e di Taneto di Gattatico, in terra reggiana. Ai nastri di partenza ci saranno la bellezza di 120 squadre in rappresentanza di 34 società provenienti dalle province di Cremona, Parma e Reggio. Il torneo, che vedrà protagonisti i bambini nati dal 2010 al 2015 è organizzato da Bassa Parmense, Audace e Asd Taneto e si concluderà domenica 26 febbraio con le finali di ognuna delle sei categorie previste. Ogni sfida in programma si giocherà sui sintetici di Trecasali e Taneto in ogni fine settimana fino al giorno delle finali. Il calendario completo è consultabile sul sito www.wintercup.pr.it. “Abbiamo pensato a questo torneo per consentire ai giovani calciatori di continuare a scendere in campo anche nel periodo invernale, quando l’attività di federazione è sospesa - spiega Tito Cofano, vice presidente e diesse della Bassa Parmense - In questi tre mesi, sul nostro sintetico di Trecasali e su quello degli amici di Taneto, che condividono quest’avventura con Bassa Parmense e Audace, si giocheranno la bellezza di 340 partite in tutto, con 44 gare per ogni week-end. L’anno scorso, causa covid, abbiamo iniziato la Winter Cup, per poi trasformarla nella Summer Winter Cup, mentre quest'anno siamo in grado di dividere i due tornei, che rimarranno comunque collegati, tant’è che le prime otto classificate di ogni categoria della Winter Cup potranno disputare la Summer Champions Cup 2023, mentre le altre 8 formazioni faranno la League Summer Cup. E ora, tutti in campo per consentire ai nostri ragazzi di vivere grandi emozioni, anche in inverno, con lo sport più bello del mondo”.