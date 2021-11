bassi maestro e filo dj set “girls love 45'" regen.oh live painting

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Continuano gli eventi nello spazio “Le Club” di Waxmanbrothers, il brand di abbigliamento che da anni unisce tutte le espressioni creative dalla musica all’arte con lo scopo di creare un nuovo stile di vita urbano. Sarà Sabato 20 Novembre l’occasione per vedere ed ascoltare l’unione di queste due arti, con un dj set d’eccezione e una performance di live painting nello spazio adiacente al negozio in Borgo Antini 3F a Parma. Bassi Maestro icona e pilastro della musica Rap degli anni 90, Dj e produttore discografico, sarà insieme a Dj Filo il protagonista del Dj set solo vinile che si terrà Sabato 20 Novembre a “Le Club”. I due da anni promuovono la cultura dei dj set in vinile, utilizzando spesso il formato 7 pollici e sarà proprio questo il momento per ascoltare rarità e special edition stampate solo in quel formato. Soul, Funk, Disco, Boogie e Rap saranno alcuni dei generi musicali proposti per un set dal titolo “Girls Love 45’” un format musicale che toccherà tutte le nazioni del mondo, esprimendo a pieno l’eclettismo musicale dei due. Oltre a loro ci sarà una sessione di live painting a cura dell’artista milanese Regen.Oh. Rachele Amadori, dopo aver esposto a Barcellona, Venezia, Roma, ed aver performato live al Surf & Skate Film Festival, realizzerà dal vivo una sua opera inedita prima e durante il dj set, ispirandosi alla musica, ma anche ai colori e alle forme di Waxmanbrothers. Dicono che la sua arte sia “spirituale concettuale” e che ogni sua opera sia un viaggio all’interno della sua anima. L’evento inizierà alle 19:00 e proseguirà fino alle 23:00. BIOGRAFIE Bassi Maestro Rapper dj e producer milanese, con oltre 20 anni di carriera alle spalle, Bassi Maestro è presente da molto tempo sullo stesso territorio con il suo studio di registrazione (Press Rewind Studios) che è da sempre un punto di riferimento per il suono underground della penisola e non solo. Bassi si slega dal rap nel 2018 per dare vita a un nuovo progetto musicale che parte dal suo quartiere di appartenenza (NoLo, nuovo centro nevralgico della creatività artistica milanese) e rende omaggio alle origini musicali di Bassi, classe 73, che cresce assimilando e facendo propri i codici musicali del decennio successivo. L'album d'esordio "NoLo" pubblicato a maggio 2019 vanta collaborazioni internazionali del calibro di Domino, Diamond Ortiz e Saucy Lady fino ad arrivare al featuring italiano con Ghemon. DJ Filo Fin dall'età di 13 anni si interessa alla musica Black e a tutte la sue sfumature. Manager di artisti rap come Mecna, Anna, da sempre colleziona dischi in vinile di vario formato e proprio da questa passione nel 2013 ha iniziato una stretta collaborazione con Bassi Maestro, creando il format "SettePollici" ora “Girls Love 45”, un dj set realizzato utilizzando esclusivamente vinile in 45giri. Dal Funk al Reggae alla House il tutto rigorosamente in dischetti 7 pollici. Oltre ad essere dj resident al Beach Club di Forte dei Marmi e al JuxTap di Sarzana, Dj Filo negli anni si è costruito uno dei soundsystem piu’ potenti della toscana. Un muro di casse in stile jamaicano che fa ballare migliaia di persone in spiaggia ogni estate. Regen Oh Rachele Amadori nata a Cinisello Balsamo, classe 1988 è un artista molto giovane ma che ha ottenuto diversi riconoscimenti in ambito nazionale. Completamente autodidatta, si è avvicinata al mondo dell’arte nel 2019 ma è solo nel 2020 in pieno lockdown che inizia a realizzare una serie di dipinti che poi faranno parte del suo catalogo. In soli 2 anni Regen Oh ottiene il premio “Pittura Astratta” presso la Bauhaus Gallery di Roma fino ad una esposizione a Barcellona presso il Valid World Hall. Oltre a questo ha esposto in Sicilia presso la città di Alcamo, Milano, Venezia ed ha partecipato con una sessione di live painting al “Surf & Skate Film Contest”. La sua arte è spirituale, metaforica, narrativa e miscelata, questi sono gli aggettivi piu’ consoni a descrivere non solo uno stile visivo, ma anche un racconto che accompagna ogni opera d’arte. Rachele è infatti anche scrittrice e spesso le sue opere sono accompagnate da testi letterali con riferimenti alla spiritualità piu’ profonda. Giovedì 18 novembre 2021 UFFICIO STAMPA Filippo Giorgi - filippogiorgi@loudpromotion.it +39 328 356 0464 Umberto Matera - umbertomatera@loudpromotion.it +39 331 287 7318