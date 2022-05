Cambio stagione: i consigli della cosmetologa per una corretta routine per la cura della pelle

Se con i primi tepori della bella stagione nasce spontaneo il desiderio di indossare tessuti più leggeri, scoprire braccia e gambe e vivere di più all’aperto, altrettanto deve accadere con la cura della nostra pelle: scegliere in primavera i prodotti ideali che diventeranno i nostri alleati per i prossimi mesi con un clima sempre più caldo è infatti essenziale come il cambio armadio che ci metterà a disposizione gli outfit perfetti per ogni occasione.

La Nuova Linea Dermon aiuta la pelle ad affrontare il cambio di stagione attraverso prodotti essenziali che agiscono in sinergia, con risultati evidenti per la salute e la vitalità della cute. Attraverso formulazioni studiate per minimizzare il rischio di allergie, testate per nichel e metalli pesanti, sottoposte a test di efficacia su ogni tipologia di pelle, Made in Italy, con ingredienti efficaci di qualità, senza additivi superflui e informazioni al 100% trasparenti, Dermon rende la dermoroutine essenziale, un rituale che risponde con efficacia alle esigenze di ogni tipo di pelle, trasformando la cura della pelle in un gesto finalmente semplice e naturale.

Al fine di individuare le “best practices” per affrontare al meglio anche il cambio stagione, Dermon si è rivolto ad esperti cosmetologi.

La D.ssa Alessandra Vasselli Cosmetologa, Membro del Comitato Direttivo di AIDECO - Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia che ha collaborato all’iter di approvazione concesso dall’Associazione alle nuove formule Extra Sensitive, afferma:

“Nel passaggio dall’inverno alla primavera e poi all’estate, in particolare la cute del corpo esce da un periodo di nascondimento e “riposo”, con frequente disidratazione, spesso desquamazione e carenza di protezione, oltre che scarsa pigmentazione naturale protettiva, condizioni determinate sia dall’uso di abiti invernali che dalle condizioni ambientali in-door (riscaldamento, climatizzazione, repentini cambi di umidità relativa). La prima esposizione dopo la stagione invernale, soprattutto per le pelli più sensibili, può facilmente tradursi in un trauma: eritemi, arrossamenti aspecifici, alterazioni del microcircolo, disidratazione e barriera protettiva non funzionale. In questa fase è dunque opportuno preparare la pelle al repentino cambiamento, reintegrandola e proteggendola nel modo più adeguato”.

Ma quali sono le pratiche da adottare per ridurre l’impatto sulla pelle del cambio stagione?

Ecco i consigli per rafforzare la barriera idrolipidica attraverso 3 passaggi essenziali

Eseguire una corretta detersione

Il prodotto giusto rimuove le impurità rispettando la fisiologia della pelle, soprattutto in vista di lavaggi sempre più frequenti; abbinare una delicata azione esfoliante con l’ausilio di accessori blandamente leviganti (spugne, manopole ergonomiche in tessuto) riattiva naturalmente il rinnovamento cellulare epidermico, insistendo sulle zone più ispessite di gomiti, ginocchia e talloni. La pelle respira ossigenando i tessuti e ripristina le sue funzioni vitali al meglio creando le condizioni ottimali per ricevere i trattamenti successivi.

Procedere con un’idratazione mirata

Applicare regolarmente sulla pelle del corpo pulita ingredienti super-reintegranti quali ad esempio Burro di Karitè, Olio di Jojoba, Olio di Mandorle, ma anche Glicerina e Aloe Vera; soprattutto con l’aumento delle temperature è infatti necessario applicare un prodotto restitutivo e coadiuvante lenitivo che ripristini le migliori condizioni fisiologiche della pelle. In caso di pelle sensibile, Il mantello protettivo è troppo depauperato per affrontare gli effetti dell’esposizione: è meglio quindi scegliere prodotti che apportino solo gli ingredienti essenziali e applicarli anche più volte al giorno.

Eseguire un rituale anti-inquinamento

La vita out-door richiede l’utilizzo di una buona protezione solare in base al proprio fototipo, ma chi vive in grandi agglomerati urbani deve tener conto anche dell’inquinamento. Detersione, purificazione e protezione diventano rituali da fare regolarmente con formule ad esempio ricche di Vitamina E e suoi derivati, che combattono efficacemente i radicali liberi e difendono la pelle dalle aggressioni esterne.