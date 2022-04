Ospedale di Parma: giornata mondiale dell'asma, visite e spirometrie gratuite all’Ospedale dei Bambini

Martedì 3 maggio, in occasione della Giornata mondiale dell’asma, il Centro di Fisiopatologia Respiratoria Infantile dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” ha organizzato un open day per la cittadinanza, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulla malattia e migliorarne il trattamento. L’asma infatti è la patologia cronica più frequente dell’età pediatrica e interessa in Italia circa un bambino su 10.

Nel pomeriggio del 3 maggio dalle 14.00 alle 18.00 sarà quindi possibile sottoporre bambini e ragazzi, fino ai 18 anni, a una valutazione pneumologica con spirometria (previa documentazione di tampone per Covid negativo eseguito nelle 48 ore precedenti). I medici referenti saranno Giovanna Pisi e Valentina Fainardi, con loro l’infermiera Nadia Malabarba e il fisioterapista Giuseppe Scopelliti. Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi telefonando dalle 10 alle 12 allo 0521704614, entro venerdì 29 aprile.

Inoltre, per tutta la giornata di martedì 3 maggio, dalle 9.00 alle 18.00, il personale medico del Centro sarà disponibile per rispondere a eventuali domande di genitori e pazienti anche telefonicamente al numero 0521702199 o tramite email agli indirizzi gpisi@ao.pr.it e valentina.fainardi@unipr.it .

L’iniziativa è organizzata, all’interno del dipartimento Materno-Infantile diretto dal Professore Gian Luigi de’Angelis, dalla struttura complessa di Clinica Pediatrica diretta dalla Professoressa Susanna Esposito in collaborazione con la Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili.