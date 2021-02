bibbiano san polo, corsi di formazione per ricominciare al top

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Malgrado non si giochi, almeno per ora, il Bibbiano San Polo ricomincia con i corsi di formazione, diventando sempre di più un punto di riferimento per le famiglie dei propri tesserati e non solo. Non potendo fare corsi in presenza, il direttore generale Gianni Del Rio e l’intero direttivo della società hanno pensato di farli via web, entrando quindi nelle case degli affiliati alla società del presidente Alberto Zanichelli. Il primo corso online c’è già stato e ha avuto riscontri importanti in termini di numero e di partecipazione attiva all’evento; a tenerlo è stato lo psicologo dello sport il dottor Silvio Giannandrea che ha preparato i tesserati alla ripartenza dopo il covid. Il secondo appuntamento avrà luogo invece giovedì 25 febbraio e sarà dedicato all’alimentazione, grazie al nutrizionista della società, il dottor Andrea Ghidoni, mentre il terzo incontro, previsto per marzo, verterà sulla traumatologia e so come evitare gli infortuni alla ripresa degli allenamenti. A parlarne sarà il medico sociale del Bibbiano, il dottor Alessandro Nosenzo. Il direttore generale Gianni Del Rio ci parla brevemente di questo progetto formativo: “Le società sportive devono fornire sempre più servizi alle famiglie e questi mesi di astinenza dal calcio giocato ci hanno permesso di studiare come poter continuare a stare vicino ai nostri tesserati, pur non vedendoli al campo ogni giorno. La formazione è quindi uno dei punti cardini del nostro modo di vivere la società sportiva sul territorio, in attesa che, mi auguro presto, si possa ricominciare a giocare a calcio. Lo sport che faremo di nuovo sul campo, però, d'ora in poi, sarà completato da tutto ciò che di buono è stato fatto in questo periodo per le famiglie dei nostri tesserati, che potranno continuare a vedere il Bibbiano San Polo come un loro fedele compagno di viaggio”.