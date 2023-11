Chiedilo a Parmatoday, un lettore: "La strada dietro l'ambulatorio Dalla Rosa Prati è piena di buche e pericolosa per pedoni e auto"

Chiedilo a Parmatoday. Oggi pubblichiamo la segnalazione di un cittadino che ha percorso con difficoltà via Cornelio Guerci e ha denunciato lo scarso stato di manutenzione.

LA LETTERA DI UN CITTADINI - Buongiorno a tutti, ma secondo voi, è possibile avere una strada così nel 2023, quasi 2024? Siamo via Cornelio Guerci, dietro l'ambulatorio Dalla Rosa Prati, dove c'è un bel traffico di macchine e persone ogni giorno. Ieri sera per poco, al buio, non prendevo una storta alla caviglia. Fra l'altro le macchine, passano a velocità altissime alzando un polverone altissimo e quindi, creando disagio anche per gli abitanti circostanti. Forse sarebbe ora che qualcuno si interessasse e facesse qualcosa per sistemarla una volta per tutte. Perché già varie volte, sono state rattoppate le buche, ma con i risultati nelle foto. Quindi confido che qualcuno di competenza, legga e faccia cortesemente qualcosa, grazie.

