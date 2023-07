borelli inarrestabile, a podio anche a predappio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

È il suo anno di grazia e, nonostante un problema tecnico che lo ha privato di una posizione migliore al traguardo, Daniele Borelli ha saputo trarre il meglio dalla sua partecipazione al recente Slalom Predappio - Rocca delle Caminate, quarto appuntamento con una Coppa Romagna Slalom che si tinge sempre più dei colori di Collecchio Corse. Il pilota di Baiso, al volante della sua consueta Fiat 126 Proto, partiva con il piede giusto già durante la manche di ricognizione, firmando il terzo parziale nonostante qualche penalità. La Domenica proseguiva con una prima manche che confermava i valori in campo ed il portacolori della scuderia con base a Felino era nuovamente tra i migliori, terzo all'arrivo. Una zampata che si rivelava determinante nell'ottica del risultato finale mentre il reggiano incappava in noie tecniche che lo obbligavano a saltare sia la seconda che la terza tornata. “È stata una Domenica molto dura” – racconta Borelli – “perchè il caldo era a dir poco insopportabile. Una Domenica bestiale potremmo dire. Il percorso era molto bello, ricco di tornanti dove a fare la differenza era la trazione. Su un tracciato di questo tipo la nostra 126 ha subito parecchie sollecitazioni ed infatti mi sono dovuto arrendere già nel secondo passaggio. Si è rotto un attacco, dove si trova il braccetto della registrazione della convergenza, e mi sono dovuto ritirare. Per fortuna, grazie al risultato della prima manche, abbiamo salvato la gara.” Un terzo gradino del podio tra le Sport che, pur lasciando un po' di rammarico per lo stop anticipato, permette a Borelli di recuperare ulteriore terreno perso nella serie, risalendo al secondo posto nella provvisoria di categoria, per guardare al futuro con deciso ottimismo. “Senza quel guasto potevamo anche fare di più” – aggiunge Borelli – “ma è altrettanto vero che potevamo essere qui a parlare di un ritiro quindi va bene così, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo recuperato una posizione nella Coppa Romagna Slalom ed ora siamo secondi. Grazie a Collecchio Corse ed a tutti i partners che ci stanno sostenendo in questo 2023.” “Complimenti a Daniele” – racconta Amedeo Fico (vicepresidente Collecchio Corse) – “per averci regalato un'altra perla in questa sua stagione favolosa. È al sesto podio consecutivo e, anche se questa volta abbiamo tremato visti i suoi problemi tecnici, siamo qui a festeggiare un altro risultato utile ed un secondo posto in coppa che ci fa ben sperare. Anche nelle difficoltà è riuscito a trarre il meglio, portando a casa punti pesanti. Speriamo di continuare così.”