Soffitti troppo alti? Come valorizzare e arredare ogni ambiente della casa

Altezza, mezza bellezza. Lo si dice sempre nel descrivere una persona, ma questo celebre proverbio può essere “scomodato” anche per le case. Le abitazioni che presentano infatti dei soffitti molto alti hanno un fascino unico a patto che questa caratteristica sia sfruttata nel migliore dei modi.

Arredare un appartamento che presenta un soffitto del genere non è semplice: tendenzialmente le soluzioni più adatte sono quelle moderne, anche se bisogna capire bene quali elementi valorizzare e come riuscire a rendere ancora più ampia la stanza, un piacevole effetto visivo e di design.

L’importanza dell’illuminazione

In qualsiasi casa l’illuminazione fa sempre la differenza e quando sono presenti dei soffitti alti questo concetto è ancora più valido. L’altezza non comune suggerisce di puntare su lampade di dimensioni non indifferenti, in modo che i giochi di luce riescano a dare enfasi alle varie stanze.

Ovviamente la potenza non può essere trascurabile, il suggerimento è quello di affidarsi alle lampade che sono in grado di illuminare abbondantemente e di far risaltare il soffitto. I modelli a sospensione, poi, sono un’alternativa più che valida, oltre che utile per dare all’appartamento quel qualcosa in più dal punto di vista “scenografico”.

Mai trascurare le pareti

Per quel che riguarda le pareti e i muri, la mezza altezza è la scelta ottimale quando si vuole arredare con gusto un appartamento con i soffitti alti. In questo caso, infatti, gli spazi vengono divisi con cura e la visione completa del soffitto non viene mai impedita.

Il tocco in più è rappresentato dal vetro trasparente per chiudere lo spazio che si trova sopra la parete, così da consentire alla luce di diffondersi in maniera ancora più ampia.

Mai rinunciare ai colori

Anche l’occhio vuole la sua parte e nell’arredo di una casa dai soffitti alti, bisogna considerare con grande attenzione le tonalità. L’estetica è fondamentale e per evitare che ogni stanza sia poco proporzionata o addirittura dispersiva, si può ridurre l’altezza stessa mediante i colori e il loro uso sapiente. Le tinte scure sono perfette per ottenere proprio questo risultato e al contempo un buon allargamento degli spazi. L’esatto opposto si ottiene con il bianco, ma con questa opzione ci si deve affidare ai lampadari e alle stampe per le pareti.

La divisione ideale grazie ai controsoffitti

Le pareti non rappresentano l’unica opzione valida per ambienti separati. I controsoffitti sono perfetti quando l’altezza è molto ampia, in particolare il cartongesso consente di “abbassare” le dimensioni con i contrasti di colori e con l’utilizzo di faretti ad hoc.

Nel caso dell’angolo cottura, i controsoffitti sono l’ideale per far diventare questo ambiente della casa ancora più intimo, ma ovviamente possono essere sfruttati per qualsiasi stanza.

Una libreria adeguata per ogni ambiente

In una casa dai soffitti alti, l’arredo del soggiorno è forse uno dei più importanti. In questo caso è possibile allestire una libreria di dimensioni importanti e realizzata su misura: è l’elemento giusto per conservare ed esporre libri e oggetti di ogni tipo.

Lo stesso discorso vale per le altre stanze. Ad esempio, in cucina si può inserire una dispensa con le stesse funzioni appena descritte per la libreria, diversamente da quanto avviene dalla camera da letto in cui si può sistemare un armadio molto grande per riporre abiti e non solo.

Il soppalco, una soluzione sempre valida

Ultimo, ma non meno importante arredo per questo tipo di appartamenti, è senza dubbio il soppalco. Si tratta di un classico intramontabile, utile per sfruttare gli spazi in verticale, evitando che si perda la luminosità della stanza. Un ambiente poco utilizzato può avere una seconda vita, con un guadagno di spazi aggiuntivi in qualsiasi parte della casa.

Prodotti online

Lampada a sospensione

Faretti a Led

Libreria a parete

Armadio con ante scorrevoli