Arredare e avere una casa di tendenza con il colore Pantone 2021

Il 2021 sarà l’anno dell’Illuminating e dell’Ultimate Gray, ovvero il giallo caldo e vibrante e il grigio cemento. Come ogni anno, infatti, l’istituto americano Pantone ha deciso la tinta che gli appassionati di design e non solo, porteranno nelle loro case.

La scelta è ricaduta su due colori che anche se sembrano in contrasto tra di loro, in realtà posso essere mixati facilmente se utilizzati con equilibrio. L’Illuminating e l’Ultimate Gray non hanno solo un valore estetico, ma hanno anche un’importanza a livello psicologico.

Dopo un anno pieno di incertezze, le nostre case devo essere inondate da tinte che trasmettono forza e positività e questo è quello che offrono le due colorazioni. L’Ultimate Grey, è una tonalità fredda e neutra, simbolo di sicurezza e affidabilità perché si rifà direttamente agli elementi della natura. Questo colore, inoltre, rassicura senza essere mai invadente regalando un senso di eleganza.

L’Illuminating caldo e brillante, trasmette gioia e speranza, con la sua nuance dinamica riesce a dare luminosità anche agli ambienti più scuri, conservando sempre raffinatezza.

I due colori pur essendo in contrasto e indipendenti riescono a combinarsi alla perfezione, senza che l’uno venga annullato dall’altro. Anche se sembrano difficili da accostare, basta utilizzarli nel modo giusto e con piccoli elementi d’arredo è possibile ricreare un ambiente alla moda e ricercato.

Illuminating e Ultimate Gray in bagno

Il giallo è il colore del sole e dell’allegria ed è perfetto per inserirlo all’interno del bagno, soprattutto se piccolo, perché riesce a conferire profondità e a dare la giusta luminosità ad una stanza angusta. Per equilibrarlo basta utilizzare biancheria gialla alternata a quadri grigi simili allo stile industriale.

Come utilizzare i colori Pantone nella camera dei bambini

La camera dei bambini deve essere allegra e colorata è l’Illuminating è la tinta ideale per rendere l’ambiente solare e divertente. Adatto ad ogni età se accostato all’Ultimate Grey si adatta perfettamente alla camera degli adolescenti che non vedono l’ora di esprimere la loro creatività. Una delle soluzioni più semplici è quella di tinteggiare le pareti con il grigio e arredare la stanza con sedie o poltrone sulle tinte del giallo caldo.

In alternativa si può puntare su mobili sui toni dell’acciaio e del legno completati da accessori gialli, perfetti per creare una ambiente allegro e stimolante.

Camera da letto: grigio e giallo per un ambiente di tendenza

La camera da letto è il luogo in cui ci rilassiamo e il grigio è il colore che ci permette di ricreare un ambiente calmo e tranquillo. Se abbiamo deciso di puntare tutto sulla biancheria da camera, possiamo declinarla sui toni dell’Ultimate Grey, e per dare quel tocco di luminosità inserire all’interno una poltrona gialla che diventerà il centro dell’attenzione. Se non vogliamo rischiare, allora possiamo arricchirla con coperte e cuscini sui toni del senape.

Il giallo e il grigio sono perfetti in sala da pranzo

La sala da pranzo ci permette di accogliere gli ospiti ed è la stanza della casa in cui trascorriamo il nostro tempo libero, quindi se siamo appassionati di design, impossibile non arricchirla con i colori Pantone 2021. Un modo per renderla di tendenza è quello di tinteggiare le pareti di grigio e coordinarle con sedie e cuscini, di varie dimensioni, sui toni del giallo. Questo non solo regalerà un ambiente luminoso, ma anche allegro e accogliente.

Per creare un effetto armonioso possiamo aggiungere elementi d’arredo come vasi e candele nelle nuance Illuminating o Ultimate Gray e di sicuro otterremo un effetto elegante e alla moda!

