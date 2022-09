Come nascondere facilmente e senza fatica i cavi della televisione

Uno schermo ad alta definizione e immagini nitide: i televisori di ultima generazione assicurano tutto questo, ma che siano top di gamma o modelli alla portata di tutti, una cosa è certa: i fili spunteranno sempre da dietro la televisione e daranno un aspetto disordinato all’ambiente.

Allora come fare per “eliminarli”? Devi solo munirti di qualche attrezzo e anche i meno esperti di fai da te, potranno realizzare un lavoro a regola d’arte. L’operazione non è affatto difficile da completare, basta mettere in pratica alcuni consigli.

L’occorrente necessario

La prima cosa da fare è acquistare il materiale per nascondere i fili dietro alla televisione, non hai bisogno di oggetti costosi o difficili da reperire, ma di pochi attrezzi come:

Fascette per il cablaggio : sono dei lacci realizzati in plastica con “un’asola” in cui inserire una delle estremità e legare insieme fili e cavi

: sono dei lacci realizzati in plastica con “un’asola” in cui inserire una delle estremità e legare insieme fili e cavi Ferma cavi : se la tv è poggiata su un mobile, allora puoi acquistare i ferma cavi da parete e ancorare i fili al muro, devi solo scegliere quelli che fanno al caso tuo tra quelli adesivi, a spillo, a morsetto

: se la tv è poggiata su un mobile, allora puoi acquistare i ferma cavi da parete e ancorare i fili al muro, devi solo scegliere quelli che fanno al caso tuo tra quelli adesivi, a spillo, a morsetto Canaline : sono dei tubicini all’interno dei quali devono essere introdotti i cavi e che, una volta inseriti, vanno fissate al muro

: sono dei tubicini all’interno dei quali devono essere introdotti i cavi e che, una volta inseriti, vanno fissate al muro Guaine nascondi cavi : sono utili se si devono nascondere più cavi e la spina della corrente è posizionata lontano dalla tv

: sono utili se si devono nascondere più cavi e la spina della corrente è posizionata lontano dalla tv Scatola portacavi: prese, ciabatte o fili vengono inseriti al suo interno e il risultato è un aspetto più ordinato in poco tempo

Come nascondere i fili

Una volta posizionato il televisore, devi sistemare i fili. Nel caso in cui vuoi utilizzare le fascette per il cablaggio, devi legare in modo ordinato i cavi in più punti fino a realizzare una sorta di cilindro.

Se invece il televisore poggia su un mobile, puoi far passare i fili dietro di esso e per evitare che creino ingombro, utilizzare i ferma cavi da muro. Per renderli ancor più invisibili nelle zone coperte dal mobile, puoi metterle in corrispondenza del battiscopa o ai bordi delle pareti.

Nel caso in cui la tv si trova distante rispetto alla presa di corrente, allora le canaline risultano la soluzione migliore. Una volta fissate a filo della parete o sul battiscopa con una colla specifica o con dei chiodini, devi inserire al loro interno i cavi, prestando particolare attenzione in prossimità degli angoli. A questo punto puoi ricoprirli con il coperchio delle stesse canaline. Per renderle davvero invisibili, puoi decidere anche di dipingerle con lo stesso colore della parete e di sicuro il risultato sarà molto più ordinato.

Quando i cavi da nascondere sono molti, ottenere un buon risultato sembra difficile, ma in questo caso puoi utilizzare la guaina nascondi cavi. Basta prenderli, disporli in modo ordinato e avvolgerli nella guaina stessa.

Prodotti online

Clip fermacavi

Canaline

Guaina portacavi

Scatola portacavi